Вспомним всех: утраты 2021 года

14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский. 21 декабря 2020 года у режиссера диагностировали заражение коронавирусом. Через шесть дней его госпитализировали, а ещё через два перевели в реанимацию. 7 января Грачевского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна.

Борис Грачевский ФОТО: Geodakyan Artyom/TASS

24 января 2021 года в доме на Хорошевском шоссе нашли тело комика и актера Александра Шаляпина. Последние 20 лет актер страдал от алкогольной зависимости.

В начале года с коронавирусной инфекцией в одну из столичных клиник был госпитализирован актер Василий Лановой. 28 января в первой половине дня состояние его состояние резко ухудшилось. Ланового в срочном порядке перевели из палаты в реанимацию. В этот же день знаменитый артист скончался.

Василий Лановой ФОТО: VLADIMIR GERDO/TASS

2 февраля из жизни ушел актер из сериала «Бригада» Виталий Альшанский. Вечером 4 февраля Альшанского пришла навестить знакомая. Он не открыл, женщина выяснила, что дверь заперта изнутри, и вызвала полицию. По словам подруги, у актера были проблемы с давлением, но в последнее время он чувствовал себя хорошо.

18 февраля из жизни ушел народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер умер от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена без сознания. Мягков скончался до приезда врачей.

Андрей Мягков ФОТО: Kurov Alexander/ITAR-TASS

Андрей Мягков наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман».

9 апреля из жизни ушел советский и российский театральный режиссер, актер, продюсер, литератор Рудольф Фурманов. Причиной смерти стал отрыв тромба на фоне осложнений после коронавирусной инфекции. Фурманов снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», сериале «Бандитский Петербург».

23 мая 2021 года в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая. Накануне смерти ей диагностировали коронавирус. Шацкая прославилась благодаря роли в культовой постановке «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, а также сыграла в спектакле «А зори здесь тихие…».

5 июля не стало Владимира Меньшова. Знаменитый актер и кинорежиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Меньшов снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Владимир Меньшов ФОТО: Sergei Bobylev

15 июля скончался актер и музыкант Петр Мамонов. Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня. 1 июля супруга музыканта Ольга рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации. 13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис.