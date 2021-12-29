СБУДУТСЯ? ⟩ В преддверии 2022 года вспомнили о мрачных пророчествах Нострадамуса

Мир будет страдать от удара астероида, опустошающих целые страны наводнений и засух, а также от массового голода в будущем, по крайней мере, если верить предсказаниям Нострадамуса. В своей книге «Пророчеств», опубликованной в 1555 году и содержащей 942 поэтических катрена, Нострадамус предсказал будущее, напоминает Daily Mail.

Спустя столетия после того, как Нострадамус опубликовал свою книгу, его труд остается популярным, потому что его предсказания полностью открыты для интерпретации и могут означать что угодно. Перед наступлением 2022 года издание MailOnline решило рассмотреть некоторые прогнозы Нострадамуса на будущее.

Глобальное потепление. В 1555 году Нострадамус предсказал, что изменение климата станет настолько серьезным, что высокие температуры «наполовину сварят» рыбу в море. Он также предположил, что, в конце концов, человечество не увидит дождя в течение 40 лет, а когда он наконец придет, произойдут «великие наводнения», которые опустошат народы.

В последние годы, отмечает MailOnline, мир уже видел все более разрушительные волны тепла, наводнения и засухи, при этом Организация Объединенных Наций предупредила, что стихийные бедствия станут более частыми и интенсивными, в отчете, получившем название «красный код для человечества».

ООН предупредила, что в течение следующих 20 лет Земля, вероятно, нагреется на 1,5°C - на десять лет раньше, чем ожидалось ранее. Ученые ожидали, что между 2030 и 2052 годами температура повысится на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, но теперь полагают, что это произойдет в период с 2021 по 2040 год.

Удар астероида. Нострадамус также, кажется, предсказал в 1555 году, что Земля будет поражена астероидом, что приведет к массовой гибели людей. Из предсказаний астронома неясно, когда произойдет этот предполагаемый удар «небесного камня», но там указано, что «великий огонь» упадет с неба.

Нострадамус, похоже, предполагал, что на Землю обрушится множество астероидов, которые вызовут пожары и разрушения.

НАСА предупреждает, что каждые 2000 лет появляется большой астероид, который может нанести значительный ущерб Земле, что может соответствовать предсказаниям Нострадамуса. В мире уже были близкие встречи с астероидами, причем один астероид размером почти с лондонский автобус едва не пролетел в опасной близости к Земле в начале этого года.

По оценкам космического агентства США, в случае столкновения с Землей космический камень длиной более полумили вызовет проблемы во всем мире. Все, что меньше, может вызвать местные проблемы, особенно если попадет на сушу, но не станет серьезным глобальным кризисом.

Массовый голод, вызванный инфляцией. Нострадамус также предсказал глобальный голод, вызванный инфляцией, которая приведет к росту цен в условиях разваливающейся экономики. По словам Нострадамуса, массовый голод также приведет к обострению конфликта, поскольку люди борются за природные ресурсы, на которые влияет изменение климата.

Во всем мире, отмечает MailOnline, страны стали свидетелями политической нестабильности, пандемии коронавируса и нехватки газа, что привело к инфляционному буму, с ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Нострадамус предсказал, что по мере роста цен, отчасти из-за ограниченного доступа к природным ресурсам, человечество будет находиться «в отчаянии», и некоторые будут побуждены начать войну из-за основных ресурсов, таких как еда и вода.

Сила технологии искусственного интеллекта. Нострадамус, похоже, предсказал рост искусственного интеллекта почти пять десятилетий назад.

Технологии развились до такой степени за последние несколько десятилетий, что трудно сказать, что произойдет в ближайшем будущем, но Нострадамус, кажется, предположил, что люди станут «бессмертными» благодаря развитию технологий искусственного интеллекта. Его пророчества можно интерпретировать как намек на развитие технологии искусственного интеллекта, где «бессмертные» ученики могут заменить людей на Земле.

Мир уже видел, как глава корпорации Tesla Илон Маск объявил, что в следующем году компания запустит робота-гуманоида, чтобы заменить людей на рабочем месте, где работа опасна, однообразна или утомительна.