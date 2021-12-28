ВИДЕО ⟩ Голый мужчина, выпавший из окна в центре Москвы, оказался известным журналистом

Очевидцы сообщают, что трагедия произошла в доме на Тверской улице недалеко от ресторана «Армения». Из окна квартиры вылетел нож, после перцовый баллончик. Через некоторой время под окнами нашли журналиста, который был абсолютно голый. К дому оперативно приехали врачи скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.

Позже тело Егора уже опознали мать и супруга. Они приехали на место происшествия, как только узнали о случившемся. Пока непонятно, что стало причиной трагедии. Ксения Собчак рассказала, что у Просвирнина были тяжелые психологические проблемы в последнее время, он закрылся ото всех и практически не работал.

Полиция считает, что Егор находился в состоянии наркотического опьянения. Соседи слышали, как в квартире произошел скандал, там присутствовала жена.

Отметим, что журналист был основателем и редактором запрещенного в России сайта, который пропагандировал политические идеи. Изначально он набрал популярность благодаря юмористическим плакатам в социальных сетях, о нем говорили даже на федеральных каналах, но после повестка стала слишком радикальной.

Позже в соцсетях нашли последние сообщения Егора, которые он писал ночью. Выясняется, что это была ссора. «Речь идет о том, что вы живете с женщиной днем и ночью в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали», — писал главред.

ФОТО: Соцсети

Супруга погибшего Марина Урусова в беседе со СМИ рассказала о том, что ее муж странно вел себя незадолго до падения из окна. Женщина, которая тяжело переживает трагедию, пояснила РЕН ТВ, что Просвирин разбудил ее утром и сообщил, что “все дело в самом виде из окна”. Его слов она не поняла, и вспомнила их после трагического инцидента.

По предварительным данным, журналист перед смертью находился в состоянии наркотического опьянения.

Его соседи, как уточняет канал, слышали громкие крики Просвирина на жену. Затем мужчина выгнал домочадцев из квартиры.

По вызову в съемную квартиру приехала полиция, однако Урусова сообщила, что ничего особенно в семье не происходит.