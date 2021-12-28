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ЭПАТАЖ ИЛИ БЕЗУМИЕ? ⟩ Дикое видео из аэропорта: Лолита потеряла стыд и срам, сотворив такое

Лолита Милявская. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Певица устроила настоящую вакханалию в аэропорту, пишет Topnews.

Неоднозначная выходка певицы Лолиты Милявской заставило СМИ говорить о ней и гадать, что вынудило артистку пойти на такое? На днях Милявская устроила настоящую вакханалию в аэропорту, потребовав досмотреть себя вместе с багажом. Для этого Лолита забралась на ленту с рентгеновским сканером, представ перед зрителями в непристойном виде.

Видео своего «подвига» певица выложила в Instagram и стала с нетерпением ждать реакции подписчиков, которая не заставила себя ждать. “Вот он, акт гражданского самосознания” – похвасталась Лолита.

Если Милявская рассчитывала на восхищение поклонников, то просчиталась. Певице напомнили об изрядной дозе радиации в рентген-сканере, а также о ее неюном возрасте для такого хайпа.

Кое-кто задался вопросом, а была ли Лолита трезвой, когда ей захотелось «пошалить» подобным образом?

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