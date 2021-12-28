ЭПАТАЖ ИЛИ БЕЗУМИЕ? ⟩ Дикое видео из аэропорта: Лолита потеряла стыд и срам, сотворив такое
Певица устроила настоящую вакханалию в аэропорту, пишет Topnews.
Певица устроила настоящую вакханалию в аэропорту, пишет Topnews.
Видео своего «подвига» певица выложила в Instagram и стала с нетерпением ждать реакции подписчиков, которая не заставила себя ждать. “Вот он, акт гражданского самосознания” – похвасталась Лолита.
Если Милявская рассчитывала на восхищение поклонников, то просчиталась. Певице напомнили об изрядной дозе радиации в рентген-сканере, а также о ее неюном возрасте для такого хайпа.
Кое-кто задался вопросом, а была ли Лолита трезвой, когда ей захотелось «пошалить» подобным образом?