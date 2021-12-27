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ЧИТАЙТЕ! ⟩ Помните? Все эти крутые события случались в Эстонии в 2021 году!

Limon küsitlus ФОТО: Pilt videost

В 2021 году были не только новости о коронавирусе, хватало также добрых и позитивных историй. Вспоминаем!

1. А ВЫ ТАМ БЫЛИ? 〉 Десятка самых поразительных мест в нашей Эстонии

В Эстонии расположены некоторые из наиболее удивительных природных и рукотворных достопримечательностей со всего мира. Некоторые из них смело можно назвать самыми большими, высокими, старыми или красивыми. Узнайте, где их искать!

2. МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ 〉 Пятилетний Мартен из Курессааре спас жизнь своей маме

В программе Seitsmesed uudised зрители познакомились с храбрым мальчиком, живущем на острове Сааремаа. Мартен Кулд спас свою маму, когда ту одолел приступ эпилепсии. Пятилетний ребенок сумел быстро отреагировать на ситуацию и вызвал профессиональную помощь.

3. СОЦСЕТИ АХНУЛИ! 〉 Учитель таллиннской гимназии готовит изысканные блюда из школьных продуктовых наборов

Для того, чтобы облегчить всем вам жизнь, делимся потрясающими рецептами приготовления вкусных и полезных блюд от учителя физкультуры Ласнамяэской Русской Гимназии Сергея Рябышкина. Что можно приготовить, если под рукой только определенные продукты... Стоит отметить, что каждое блюдо выглядит так, как будто его приготовили в лучшем ресторане города. Мы уверены, ваши дети будут в восторге!

4. ВИДЕО 〉 Самая улыбчивая женщина-таксист в Таллинне откровенно о работе: бывает ли страшно за жизнь?

Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Хотя работа в такси для нее не является основной, того опыта, который был получен ею за последние три года, хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось несколько выпусков.

5. ВИДЕО 〉 Девочки, держим себя в руках! Австралийский стриптизер начал раздеваться прямо на Пярнуском шоссе в Таллинне

Австралийский стриптизер Джастин МакНэрн переехал в Эстонию почти полгода назад и уже успел полюбиться местной публике. На своей странице в Instagram он поделился видеоклипом, на котором видно, что он снял с себя футболку прямо в центре Таллинна - на Пярнуском шоссе. Красавца совсем не смутил вчерашний ливень.

6. Таллиннка Анита Смирнова рассказала, как смогла стать звездой кино в Китае и добиться ошеломительного успеха

Анита Смирнова родилась и выросла в Эстонии, отлично говорит по-эстонски, но живет и работает в Китае. Ее мать – кореянка, отец – русский. Девушка сделала себе имя в кино, что, согласитесь, поразительно и заслуживает восхищения.

7. ФОТО И ВИДЕО 〉 Полный восторг: жители Палдиски ушли в отрыв по случаю Дня города!

В Палдиски отметили 303-летие со дня получения статуса города. На празднике горожан и гостей Палдиски ждала насыщенная концертно-развлекательная программа, в числе прочих выступили Анне Вески и группа 5Miinust, а также эстонский дуэт Евроданса Калле Кукка и Маркку Тийдумаа Caater. А хедлайнером мероприятия была известная российская группа «Стрелки».

8. Таллинн в кино и кино в Таллинне: самые известные советские фильмы, снятые в эстонской столице

Эпоха крестовых походов, рыцари и мушкетеры, средневековая Англия, Фландрия, Франция, сказочный Зурбаган... От детской сказки до мира взрослых игр, от военных событий до фантастических открытий! Захватывающий и завораживающий мир кино оживает на улочках Таллинна.

9. ЭКСКЛЮЗИВ! 〉 Михаил Лабковский в Таллинне рассказал быстро и понятно, как выйти замуж!

В Таллинне состоялась долгожданная лекция-консультация прославленного психолога из России Михаила Лабковского. Тема - близкая и касающаяся всех: «Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки». Смотрите наше интервью!

10. Первая эстонская женщина-космонавт вернулась из космоса

5 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко в компании космонавта Антона Шкаплерова отправились на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов».

11. «Начинать надо с себя»: известные эстонские отцы рассказали, как воспитывают своих детей

13 ноября Эстония праздновала День отца. А какие они — известные отцы из Эстонии? Давайте скорее узнаем!

12. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 〉 Нарвитянка Алика Милова одержала победу в шоу «Эстония ищет суперзвезду»

В Saku Suurhall прошел финал песенного шоу «Эстония ищет суперзвезду». В финал прошли две певицы: Ванда-Хелене Оллеп и Алика Милова из Нарвы. Победила 19-летняя Алика Милова!

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