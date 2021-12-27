ЧИТАЙТЕ! ⟩ 12 добрых и веселых новостей портала limon.ee за 2021 год

В Эстонии расположены некоторые из наиболее удивительных природных и рукотворных достопримечательностей со всего мира. Некоторые из них смело можно назвать самыми большими, высокими, старыми или красивыми. Узнайте, где их искать!

В программе Seitsmesed uudised зрители познакомились с храбрым мальчиком, живущем на острове Сааремаа. Мартен Кулд спас свою маму, когда ту одолел приступ эпилепсии. Пятилетний ребенок сумел быстро отреагировать на ситуацию и вызвал профессиональную помощь.

Для того, чтобы облегчить всем вам жизнь, делимся потрясающими рецептами приготовления вкусных и полезных блюд от учителя физкультуры Ласнамяэской Русской Гимназии Сергея Рябышкина. Что можно приготовить, если под рукой только определенные продукты... Стоит отметить, что каждое блюдо выглядит так, как будто его приготовили в лучшем ресторане города. Мы уверены, ваши дети будут в восторге!

Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Хотя работа в такси для нее не является основной, того опыта, который был получен ею за последние три года, хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось несколько выпусков.

Австралийский стриптизер Джастин МакНэрн переехал в Эстонию почти полгода назад и уже успел полюбиться местной публике. На своей странице в Instagram он поделился видеоклипом, на котором видно, что он снял с себя футболку прямо в центре Таллинна - на Пярнуском шоссе. Красавца совсем не смутил вчерашний ливень.

Анита Смирнова родилась и выросла в Эстонии, отлично говорит по-эстонски, но живет и работает в Китае. Ее мать – кореянка, отец – русский. Девушка сделала себе имя в кино, что, согласитесь, поразительно и заслуживает восхищения.

В Палдиски отметили 303-летие со дня получения статуса города. В субботу горожан и гостей Палдиски ждала насыщенная концертно-развлекательная программа, в числе прочих выступили Анне Вески и группа 5Miinust, а также эстонский дуэт Евроданса Калле Кукка и Маркку Тийдумаа Caater. А хедлайнером мероприятия стала известная российская группа «Стрелки».

Эпоха крестовых походов, рыцари и мушкетеры, средневековая Англия, Фландрия, Франция, сказочный Зурбаган... От детской сказки до мира взрослых игр, от военных событий до фантастических открытий! Захватывающий и завораживающий мир кино оживает на улочках Таллинна.

Сегодня в Таллинне в 19.00 в Русском культурном центре состоится долгожданная лекция-консультация прославленного психолога из России Михаила Лабковского. Тема - близкая и касающаяся всех: «Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки». Смотрите наше интервью!

5 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко в компании космонавта Антона Шкаплерова отправились на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Сегодня актриса и режиссер вернулись на Землю.

13 ноября Эстония празднует День отца. Мы хотим поздравить всех пап с этим днем и сказать «спасибо»! А какие они — известные отцы из Эстонии? Давайте скорее узнаем!