ЧИТАЙТЕ! ⟩ 12 добрых и веселых новостей портала limon.ee за 2021 год
В 2021 году были не только новости о коронавирусе, хватало также добрых и позитивных историй. Вспоминаем!
В 2021 году были не только новости о коронавирусе, хватало также добрых и позитивных историй. Вспоминаем!
В Эстонии расположены некоторые из наиболее удивительных природных и рукотворных достопримечательностей со всего мира. Некоторые из них смело можно назвать самыми большими, высокими, старыми или красивыми. Узнайте, где их искать!
В программе Seitsmesed uudised зрители познакомились с храбрым мальчиком, живущем на острове Сааремаа. Мартен Кулд спас свою маму, когда ту одолел приступ эпилепсии. Пятилетний ребенок сумел быстро отреагировать на ситуацию и вызвал профессиональную помощь.
3. СОЦСЕТИ АХНУЛИ! 〉 Учитель таллиннской гимназии готовит изысканные блюда из школьных продуктовых наборов
Для того, чтобы облегчить всем вам жизнь, делимся потрясающими рецептами приготовления вкусных и полезных блюд от учителя физкультуры Ласнамяэской Русской Гимназии Сергея Рябышкина. Что можно приготовить, если под рукой только определенные продукты... Стоит отметить, что каждое блюдо выглядит так, как будто его приготовили в лучшем ресторане города. Мы уверены, ваши дети будут в восторге!
4. ВИДЕО 〉 Самая улыбчивая женщина-таксист в Таллинне откровенно о работе: бывает ли страшно за жизнь?
Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Хотя работа в такси для нее не является основной, того опыта, который был получен ею за последние три года, хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось несколько выпусков.
5. ВИДЕО 〉 Девочки, держим себя в руках! Австралийский стриптизер начал раздеваться прямо на Пярнуском шоссе в Таллинне
Австралийский стриптизер Джастин МакНэрн переехал в Эстонию почти полгода назад и уже успел полюбиться местной публике. На своей странице в Instagram он поделился видеоклипом, на котором видно, что он снял с себя футболку прямо в центре Таллинна - на Пярнуском шоссе. Красавца совсем не смутил вчерашний ливень.
6. Таллиннка Анита Смирнова рассказала, как смогла стать звездой кино в Китае и добиться ошеломительного успеха
Анита Смирнова родилась и выросла в Эстонии, отлично говорит по-эстонски, но живет и работает в Китае. Ее мать – кореянка, отец – русский. Девушка сделала себе имя в кино, что, согласитесь, поразительно и заслуживает восхищения.
В Палдиски отметили 303-летие со дня получения статуса города. В субботу горожан и гостей Палдиски ждала насыщенная концертно-развлекательная программа, в числе прочих выступили Анне Вески и группа 5Miinust, а также эстонский дуэт Евроданса Калле Кукка и Маркку Тийдумаа Caater. А хедлайнером мероприятия стала известная российская группа «Стрелки».
Эпоха крестовых походов, рыцари и мушкетеры, средневековая Англия, Фландрия, Франция, сказочный Зурбаган... От детской сказки до мира взрослых игр, от военных событий до фантастических открытий! Захватывающий и завораживающий мир кино оживает на улочках Таллинна.
Сегодня в Таллинне в 19.00 в Русском культурном центре состоится долгожданная лекция-консультация прославленного психолога из России Михаила Лабковского. Тема - близкая и касающаяся всех: «Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки». Смотрите наше интервью!
5 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко в компании космонавта Антона Шкаплерова отправились на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Сегодня актриса и режиссер вернулись на Землю.
13 ноября Эстония празднует День отца. Мы хотим поздравить всех пап с этим днем и сказать «спасибо»! А какие они — известные отцы из Эстонии? Давайте скорее узнаем!
Сегодня в Saku Suurhall прошел финал песенного шоу «Эстония ищет суперзвезду». В финал прошли две певицы: Ванда-Хелене Оллеп и Алика Милова из Нарвы. Победила 19-летняя Алика Милова!