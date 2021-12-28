СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Актриса Наталья Рудова снялась лысой и топллес, переполошив Сеть
Актриса опубликовала в Сети смелый снимок, пишет Topnews.
Актриса опубликовала в Сети смелый снимок, пишет Topnews.
Так, поклонники увидели привлекательную артистку без волос. Нет, буквально лысой артистка не стала. Воспользовавшись услугами гримеров, она просто спрятала волосы под шапочку. Грим, искусно скрывший границу с кожей, завершил дело.
От реакции на снимок не смогли удержаться не только поклонники кинозвезды, но и ее коллеги.