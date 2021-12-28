Вт, 28.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Актриса Наталья Рудова снялась лысой и топллес, переполошив Сеть

Наталья Рудова ФОТО: Инстаграм

Актриса опубликовала в Сети смелый снимок, пишет Topnews.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» актриса Наталья Рудова шокировала поклонников, разместив в Инстаграм пост с фотографией, на которой предстала в необычном виде.

Так, поклонники увидели привлекательную артистку без волос. Нет, буквально лысой артистка не стала. Воспользовавшись услугами гримеров, она просто спрятала волосы под шапочку. Грим, искусно скрывший границу с кожей, завершил дело.

Новое фото усилила еще одна подробность: на снимке Рудова почти обнажена. На хрупкой фигуре девушки – только расстегнутые джинсы, под которыми не видно нижнего белья.

«Как вам такая Рудова?» — спросила она фолловеров.

От реакции на снимок не смогли удержаться не только поклонники кинозвезды, но и ее коллеги.

НАВЕРХ
Back