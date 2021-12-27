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Гороскоп для всех знаков Зодиака на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января

Новый год. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Если в начале недели наблюдается некоторая взвинченность и предпраздничная суета, что вполне понятно, то встреча Нового года у большинства знаков Зодиака пройдет просто замечательно. Настроение на подъеме, надежды в самом разгаре, чувства обострены и готовы к новому жизненному витку, пишет Сегодня.

Овен

Даже если на предстоящей неделе Овнам не будет хватать денег, это не должно омрачать праздничное новогоднее настроение. Главные затраты уже сделаны, подарки подготовлены, за все оплачено, а какие-то излишества могут и подождать – всего все равно не купите. Зато праздники пройдут замечательно – даже лучше, чем вы думали.

Телец

Тельцов в последнюю неделю уходящего года поглотят новые планы и грандиозные идеи. Чувствуется, что вы соскучились по ритуалу загадывания желаний – так что обязательно сделайте это в новогоднюю ночь. Старайтесь не распыляться на второстепенные цели, чтобы не сбиться с пути и не упустить основное глобальное направление.

Близнецы

Подводить итоги года – занятие, безусловно, полезное. Но Близнецов гораздо больше будет привлекать старт Нового года с его перспективами и обновлениями во многих сферах жизни. Помните, как встретите Новый год, так его и проведете ? Так что основные силы должны быть брошены на организацию праздника.

Рак

Раки могут изрядно переволноваться только из-за того, что не все близкие в новогоднюю ночь получат подарки. Лучше заранее составьте список – кому и что вы подарите . И подготовьте несколько презентов про запас – на случай неожиданных гостей. Так ваша душа будет спокойной и праздник пройдет великолепно.

Лев

На следующей неделе у Львов многие розовые мечты, которые казались фантастическими и несбыточными, имеют все шансы претвориться в жизнь. Старайтесь сдерживать свои сильные эмоции и перенаправлять этот поток в позитивное русло. Вы способны свернуть горы и войдете в Новый год с колоссальным запасом энергии для новых свершений.

Дева

На предстоящей неделе Девы будут стараться объять необъятное и решить сразу все задачи. Если напряжетесь, то у вас на все хватит и сил, и энтузиазма, и еще останется на внимание для близких людей. В канун наступающего года постарайтесь правильно расставить приоритеты , чтобы ничего не упустить и все сделать вовремя.

Весы

Звезды советуют внимательно отнестись к полученной информации. Возможно, она станет фундаментом для старта Нового года и вы сможете извлечь для себя немалую выгоду. Если вы верите в магию новогодней ночи, обязательно загадайте желание и выпейте шампанского – мечты сбываются, и в этом вы сами сможете убедиться.

Скорпион

Скорпионам на следующей неделе предстоит непростая работа по избавлению от изживших себя вещей и отношений. Пусть все, что вас тормозило и мешало идти вперед, останется в уходящем году. А на новый этап вы вступите, как с чистого листа – с очищенной душой и мыслями . Сам праздник хорошо встретить в компании старых и проверенных друзей.

Стрелец

Если какие-то обещанные материальные блага так и останутся обещаниями, то Стрельцам стоит отнестись к этому философски. Не всегда и не все запланированное возможно осуществить – вы знаете это по себе. Значит, еще не пришло время. Зато обратите особое внимание на старт наступающего года – перенаправьте на него все надежды.

Козерог

Представителей знака Козерог на последней неделе уходящего года будут переполнять творческие планы и идеи . Благодаря этому вы сможете легко преодолеть даже неожиданные ситуации. Не распыляйтесь на решение чужих проблем – лучше отдайте приоритет собственным желаниям, особенно в новогоднюю ночь.

Водолей

Многие начинания Водолеев на следующей неделе будут в основном удачными. Но если чувствуете, что не можете повлиять на ход событий, лучше займите позицию наблюдателя и подождите – вскоре все само решится. Зато праздники порадуют разнообразием, если вы сумеете сделать правильный выбор, с кем их провести .

Рыбы

Рыбам на следующей неделе желательно отложить принятие важных решений и заключение сделок в сфере бизнеса. Иначе впопыхах рискуете сделать что-то не то под занавес уходящего года. Перед праздничной ночью обязательно выспитесь, чтобы не проспать звон бокалов и наступление Нового года.

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