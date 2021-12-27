Гороскоп для всех знаков Зодиака на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января

Овен

Даже если на предстоящей неделе Овнам не будет хватать денег, это не должно омрачать праздничное новогоднее настроение. Главные затраты уже сделаны, подарки подготовлены, за все оплачено, а какие-то излишества могут и подождать – всего все равно не купите. Зато праздники пройдут замечательно – даже лучше, чем вы думали.

Телец

Тельцов в последнюю неделю уходящего года поглотят новые планы и грандиозные идеи. Чувствуется, что вы соскучились по ритуалу загадывания желаний – так что обязательно сделайте это в новогоднюю ночь. Старайтесь не распыляться на второстепенные цели, чтобы не сбиться с пути и не упустить основное глобальное направление.

Близнецы

Подводить итоги года – занятие, безусловно, полезное. Но Близнецов гораздо больше будет привлекать старт Нового года с его перспективами и обновлениями во многих сферах жизни. Помните, как встретите Новый год, так его и проведете ? Так что основные силы должны быть брошены на организацию праздника.

Рак

Раки могут изрядно переволноваться только из-за того, что не все близкие в новогоднюю ночь получат подарки. Лучше заранее составьте список – кому и что вы подарите . И подготовьте несколько презентов про запас – на случай неожиданных гостей. Так ваша душа будет спокойной и праздник пройдет великолепно.

Лев

На следующей неделе у Львов многие розовые мечты, которые казались фантастическими и несбыточными, имеют все шансы претвориться в жизнь. Старайтесь сдерживать свои сильные эмоции и перенаправлять этот поток в позитивное русло. Вы способны свернуть горы и войдете в Новый год с колоссальным запасом энергии для новых свершений.

Дева

На предстоящей неделе Девы будут стараться объять необъятное и решить сразу все задачи. Если напряжетесь, то у вас на все хватит и сил, и энтузиазма, и еще останется на внимание для близких людей. В канун наступающего года постарайтесь правильно расставить приоритеты , чтобы ничего не упустить и все сделать вовремя.

Весы

Звезды советуют внимательно отнестись к полученной информации. Возможно, она станет фундаментом для старта Нового года и вы сможете извлечь для себя немалую выгоду. Если вы верите в магию новогодней ночи, обязательно загадайте желание и выпейте шампанского – мечты сбываются, и в этом вы сами сможете убедиться.

Скорпион

Скорпионам на следующей неделе предстоит непростая работа по избавлению от изживших себя вещей и отношений. Пусть все, что вас тормозило и мешало идти вперед, останется в уходящем году. А на новый этап вы вступите, как с чистого листа – с очищенной душой и мыслями . Сам праздник хорошо встретить в компании старых и проверенных друзей.

Стрелец

Если какие-то обещанные материальные блага так и останутся обещаниями, то Стрельцам стоит отнестись к этому философски. Не всегда и не все запланированное возможно осуществить – вы знаете это по себе. Значит, еще не пришло время. Зато обратите особое внимание на старт наступающего года – перенаправьте на него все надежды.

Козерог

Представителей знака Козерог на последней неделе уходящего года будут переполнять творческие планы и идеи . Благодаря этому вы сможете легко преодолеть даже неожиданные ситуации. Не распыляйтесь на решение чужих проблем – лучше отдайте приоритет собственным желаниям, особенно в новогоднюю ночь.

Водолей

Многие начинания Водолеев на следующей неделе будут в основном удачными. Но если чувствуете, что не можете повлиять на ход событий, лучше займите позицию наблюдателя и подождите – вскоре все само решится. Зато праздники порадуют разнообразием, если вы сумеете сделать правильный выбор, с кем их провести .

Рыбы