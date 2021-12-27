ФОТО ⟩ 60-летняя Спивакова ответила на критику фото в чулках в 59 лет: «Вы слишком серьезны!»

Сати Спивакова говорит твердое «нет» эйджизму, комментируя бурную реакцию публики на ее откровенную фотосессию для обложки глянца. Почти 60-летняя актриса и телеведущая произвела фурор, представ в будуарном образе — на разных кадрах она то оголяет спину, снимая строгое платье, то позирует на белых простынях в одном корсете и чулках с подвязками.

Несмотря на смелость снимков, выглядит на них звезда потрясающе — так считают многие звездные коллеги и поклонники. Но есть и те, кто считает фото чересчур вызывающими и несоответствующими возрасту героини. Сама же Спивакова по этому поводу шутит: у нее настолько хорошая репутация, что давно пора было ее испортить, сообщает «Пятый канал».

В большом интервью, к которому приурочена фотосессия, жена знаменитого дирижера, народного артиста СССР и полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимира Спивакова смеется — неужели любовь к красоте своего тела сделает ее «падшей» женщиной и запятнает славу великого маэстро?