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Какая дерзость! Лолита обматерила Сергея Соседова

Лолита Милявская. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Ведущая шоу «Суперстар! Возвращение» Лолита должна по сути быть в стороне от конфликтов между жюри и участниками. Но в тот момент, когда Сергей Соседов критиковал одного из артистов, Милявская не сдержалась и резко выразилась. 

Сергей Соседов прославился как самый придирчивый из всех членов жюри «Суперстар! Возвращение» канала НТВ. В каждом выпуска программы он не упускает момента, чтобы подчеркнуть, где артист не справился и как он мог бы сделать номер лучше.

Кстати, сейчас уже известно, что в финале телешоу журналист критиковал одного из победителей проекта — Виктора Салтыкова. Так, ему не понравился выбор певца. По мнению Соседова, песня Владимира Преснякова «Все нормально» совсем не подходит Салтыкову из-за своей простоты. «Витя — это артист другого уровня. И когда он спускается вдруг со своих высот в такую ерунду, простите уж меня, я считаю, это недостойно Вити!» — воскликнул член жюри.

Лолита пыталась объяснить ему, что не всегда нужно петь в три октавы, чтобы набрать высшие баллы. Соседов же сказал, что в преддверии праздника нужно выбор песни делать соответствующим: «Предновогодний вечер, Лола!» Милявская ему крикнула в ответ, не поскупившись на бранные слова: «Предновогодний вечер! Зачем мне ***** Паваротти?! Объясни!»

Скандальный момент смотрите ЗДЕСЬ! 

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