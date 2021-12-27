Какая дерзость! Лолита обматерила Сергея Соседова

Сергей Соседов прославился как самый придирчивый из всех членов жюри «Суперстар! Возвращение» канала НТВ. В каждом выпуска программы он не упускает момента, чтобы подчеркнуть, где артист не справился и как он мог бы сделать номер лучше.

Кстати, сейчас уже известно, что в финале телешоу журналист критиковал одного из победителей проекта — Виктора Салтыкова. Так, ему не понравился выбор певца. По мнению Соседова, песня Владимира Преснякова «Все нормально» совсем не подходит Салтыкову из-за своей простоты. «Витя — это артист другого уровня. И когда он спускается вдруг со своих высот в такую ерунду, простите уж меня, я считаю, это недостойно Вити!» — воскликнул член жюри.