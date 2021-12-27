Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака

Этот день подходит для учебы и любых занятий, способствующих расширению кругозора, появлению новых знаний и навыков. В отдельные моменты напряженность эмоционального фона будет высокой, но сохранение позитивного настроя не представляется неразрешимой задачей.
Влюбленные смогут лучше понять друг друга, найти общий язык, вместе решить проблемы, мешающие гармонии в отношениях. Новые увлечения будут сильны и серьезны, романтические знакомства положат начало долгосрочным отношениям.
Этот день как нельзя лучше подходит для поездок и смены обстановки. Не бойтесь одиночества – время, проведенное наедине с собой, поможет правильно оценить события последнего времени и решить, как вести себя в дальнейшем. Высок творческий потенциал, появляются смелые идеи, неожиданные замыслы, воплощение которых в жизнь пойдет на пользу и вам, и окружающим.
Сегодня вы склонны болезненно реагировать на любые критические замечания, суждения, которые кажутся несправедливыми. Постарайтесь не давать воли негативным эмоциям в общении с близкими людьми: конфликты совершенно не способствуют решению имеющихся проблем.
День будет противоречивым, возможны как приятные события, так и разочарования. Сосредоточившись на важных делах, вы сможете избавить себя от пустой суеты и переживаний, для которых нет никаких оснований. Желательно найти время для встречи со старыми друзьями, активного отдыха, неформального общения с интересными вам людьми. Не исключены затруднения в отношениях с родственниками, недовольство друг другом будет нарастать в течение всего дня и к вечеру может вылиться в конфликт.
С точки зрения романтических отношений перспективы вполне благоприятны. Появляется возможность порадовать любимого человека, признаться в своих чувствах.
Возможны трудности в общении, вам трудно поладить как с новыми знакомыми, так и с самыми близкими людьми. Способствовать восстановлению душевного равновесия будут простые, привычные дела, не связанные ни с интеллектуальной, ни с физической нагрузкой. Новые идеи кажутся удивительно привлекательными, но их реализация связана с определенными трудностями и требует терпения, которым вы сегодня совершенно не располагаете.
Это день переосмысления романтических отношений, открытия их новых граней. Опасность заключается в том, что вы настроены слишком критично по отношению к себе и готовы раскаяться даже в ошибках, которых не совершали.
Этот день будет удачным для тех, кто во всех делах придерживается рационалистического подхода и предпочитает не тратить душевные и физические силы попусту. Возможны удачные покупки, можно приобретать бытовую технику, мебель, предметы интерьера. Принимая важные решения, руководствуйтесь собственной точкой зрения, а не чужими советами – окружающие, порой сами того не желая, вводят вас в заблуждение.
Поездки нежелательны и связаны с определенными трудностями, а вот отдых в компании близких людей принесет исключительно приятные эмоции. Романтические отношения развиваются вполне гармонично, вам не придется прикладывать больших усилий, чтобы достичь взаимопонимания с любимым человеком.