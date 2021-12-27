Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака

Лев

Постарайтесь избегать перегрузок – они могут не лучшим образом сказаться на вашем самочувствии. Этот день можно посвятить серьезным делам. Вас ждет успех в решении проблем и преодолении препятствий. Главное – не искать легких путей и сохранять верность своим принципам, даже если ситуация развивается не совсем так, как вы ожидали.

День подходит для активного отдыха, коротких поездок, общения с друзьями. Свойственные вам независимость и свободолюбие могут стать причиной проблем в отношениях с родственниками и любимым человеком. Постарайтесь сгладить острые углы, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов.

Дева

Не самый легкий день. Обостряются противоречия в отношениях с родственниками, приходится менять свои планы, чтобы вовремя прийти на помощь членам семьи или друзьям. Возможно значительные расходы, неудачные покупки, потери. На положительные эмоции звезды также не особенно расщедрились – вряд ли запланированные развлечения вас действительно порадуют. Зато можно достичь определенных успехов в учебе, исследовательской деятельности и творческой работе.

Развитие романтических отношений во многом зависит от того, готовы ли вы взять на себя инициативу. Сегодня можно позволить себе необдуманные поступки, капризы и невероятные желания – любимый человек поймет вас правильно.

Весы

День отмечен снижением энергетического потенциала, поэтому стоит беречь себя от лишних нагрузок и обращать особое внимание на состояние здоровья. Нежелательны контакты с малознакомыми людьми. Помните, что первое впечатление может быть обманчивым. В семейных отношениях вам отводят роль лидера, однако далеко не всегда это радует, немало времени придется уделить исправлению чужих ошибок и промахов.

Достаточно стабильным представляется развитие романтических отношений, однако некоторые неблагоприятные течения имеют место и в этой сфере. Будьте осторожны в проявлении эмоций и помните, что ваше плохое настроение – это не повод для ссоры с близким человеком.

Скорпион

За дела, особенно сложные и требующие творческого подхода, лучше не браться. Постарайтесь использовать свободное время для того, чтобы хорошо отдохнуть, восстановить физические и душевные силы – на фоне общего снижения энергетического потенциала это особенно важно. Любой отказ от привычного хода событий вызовет у вас скорее негативную реакцию, поэтому к занятиям и развлечениям, сулящим новые впечатления, лучше подходить осторожно, без особого энтузиазма.

Этот день вполне подходит для общения с друзьями и родственниками, однако от обсуждения актуальных проблем лучше все же отказаться. Влияние благоприятных тенденций в сфере личной жизни достаточно сильно, но сейчас вы не в состоянии правильно оценить его.

Стрелец