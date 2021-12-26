ВИДЕО ⟩ Таксист совершил особо опасный маневр в центре Таллинна
Таксист-лихач совершил особо опасный маневр в Таллинне, двигаясь по встречной полосе.
Таксист-лихач совершил особо опасный маневр в Таллинне, двигаясь по встречной полосе.
В Facebook-собществе EZ-дуны! опубликовано видео, на котором таксист делает чрезвычайно опасный разворот около торгового центра T1, проезжая по встречной полосе.
Автор поста пишет, что таксисту наверняка не было никакого дела до жизни остальных. «Выехал тупо на встречку, чтобы сэкономить две минуты на развороте, подвергнув опасности жизни моих детей. Полиция, примите меры, пока я его лично не нашел и не объяснил правила дорожного движения».