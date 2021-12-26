ВИДЕО ⟩ Таксист совершил особо опасный маневр в центре Таллинна

Автор поста пишет, что таксисту наверняка не было никакого дела до жизни остальных. «Выехал тупо на встречку, чтобы сэкономить две минуты на развороте, подвергнув опасности жизни моих детей. Полиция, примите меры, пока я его лично не нашел и не объяснил правила дорожного движения».