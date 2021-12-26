ФОТО ⟩ Сын певицы Тани Михайловой-Саар нашел под снегом кусочек весны
Певица Таня Михайлова-Саар опубликовала замечательный зимний снимок, героем которого стал ее сын Теодор.
Певица Таня Михайлова-Саар опубликовала замечательный зимний снимок, героем которого стал ее сын Теодор.
Сын звездной пары Тани Михайловой-Саар и Микка Саар Теодор, как и многие другие, наслаждается зимой. Певица, которая и ранее публиковала красивые зимние фотографии, в воскресенье поделилась в своем Instagram еще одним замечательным моментом, когда ее сын хорошенько потрудился, чтобы слепить снеговика.
«Под снегом всегда весна», – шутливо подписала Таня. Как видно на картинке, под снегом виднеется зеленая трава.