ФОТО ⟩ Сын певицы Тани Михайловой-Саар нашел под снегом кусочек весны

Сын звездной пары Тани Михайловой-Саар и Микка Саар Теодор, как и многие другие, наслаждается зимой. Певица, которая и ранее публиковала красивые зимние фотографии, в воскресенье поделилась в своем Instagram еще одним замечательным моментом, когда ее сын хорошенько потрудился, чтобы слепить снеговика.