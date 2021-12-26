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ВИДЕО ⟩ Галкин о жизни в замке: «Периодически хочется чего-то современного»

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео

Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин признался, что порой ему хочется перебраться из замка в поселке Грязь во что-то современное. Об этом он рассказал в выпуске YouTube-шоу «Вопрос ребром». 

Алла Пугачева сейчас больше не выступает, находится дома и занимается воспитанием детей - восьмилетних Гарри и Лизы. Но Максим отмечает, что иногда у него появляется желание перебраться из замка в московскую квартиру. 

«Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле. Просто в тот момент, когда я строил именно этот дом, мне нравилась такая стилистика. Могу сказать точно... Если говорить об уюте домашнем, эта штука только называется замок, в действительности это дом, в нем классический интерьер, он лучше подходит для жизни. Что касается любого исторического интерьера, то там много деталей. И когда ты живешь в минимализме, ты все время находишься в контакте с прямыми простыми гранями, линиями. Все это очень нудно», - объяснил юморист.

Ранее комик стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!». Во время программы он рассказал, как Николай Басков облил Валдиса Затлерса рассолом.

Видео: «Вопрос ребром»

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