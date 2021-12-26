ВИДЕО ⟩ Житель Таллинна, живущий на улице шесть лет: человек ко всему привыкает

Проживающая в Таллинне Галина Матрасилина кормит бездомных и нуждающихся вместе с 70-летним Анатолием.

Галина, которая работает поваром, каждую неделю готовит суп для нуждающихся на своей домашней плите. «Больше всего было 200 человек, на сегодняшний день это обычное дело», – говорит утром 25 декабря, когда в очереди за супом на Таллиннском центральном рынке стоят около двадцати человек. За два часа раздается 80 литров супа.

Помимо горячего питания, людям дают и одежду. Носки, перчатки, нижнее белье и куртки. «Все нужно. Наверное, самая необходимое – это обувь», – говорит Анатолий.

Господин, живущий на улице шесть лет:

50-летний мужчина, который шесть лет живет в сарае в Кадриорге, признает, что в холодную погоду ему помогает именно горячая еда.

«Раньше я держал хутор, все было хорошо, сдался из-за женщины. Сам виноват», - признал он, рассказывая о том, как оказался на улице. По его словам, человек ко всему привыкает, даже несмотря на морозы: «Три одеяла сверху, сплю в одежде».

По случаю праздников господин хотел бы напомнить всем, что у каждой проблемы есть решение: «Каким бы безумным это ни было, жизнь подобна волне – не знаешь, когда наступит этот восходящий момент. Ничего страшного».

Человек с большим сердцем

На прошлой неделе, когда мы впервые написали о Галине, одна ее знакомая из Тарту сказала, что то, что женщина делает для других, невероятно. «Они сами сводят концы с концами, но их сердца на своем месте...» – рассказывает Виктория о том, как семья Галины живет на зарплату повара и скудную пенсию мужчины.