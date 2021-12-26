ФОТО И ВИДЕО ⟩ Финн взорвал свой электромобиль Tesla, узнав стоимость ремонта

Поначалу Катайнен был в восторге Model S, которым владел на протяжении восьми лет. Но в последнее время на приборной панели начали появляться пиктограммы, свидетельствующие о неисправности, пишет Rg.ru.
Когда финн посетил станцию дилера для устранения неполадок, ему сказали, что для этого необходимо поменять тяговый аккумулятор, что обойдtтся в 20 000 евро. И здесь важно напомнить, что авто больше не находится на гарантии, и Катайнену нужно было бы платить из собственного кармана.
Но владелец Tesla Model S решил вооружиться 30 килограммами динамита и взорвать свой электрокар. Видимо, разочарование в Tesla и ее сервисе было настолько велико, что Катайнен посадил в салон куклу, вместо лица у которой красовался портрет Илона Маска. Интересно, что куклу перед уничтожением выбросили из вертолета, а вот по какой причине, остается лишь догадываться.
После взрыва от электромобиля осталось несколько деталей, которые Катайнен вряд ли захотел забрать себе на память.
Это далеко не единственный случай, когда за ремонт Tesla в официальном сервисе просят почти треть стоимости автомобиля, однако существуют примеры, когда модели этой марки бегают не одну сотню тысяч километров.