ФОТО ⟩ В первый день Рождества на Ратушной площади царила суматоха, а кто-то даже разделся

«Из-за сложной ситуации в мире организация рождественской ярмарки проходила очень трудоемка, но, тем не менее, у нас получилась красивая и уютная рождественская ярмарка», - призналась организатор ярмарки Диана Харусоо в ноябре Elu24.

В этом году торговых домов несколько больше, чем в прошлом году, а для детей - помимо двух классических каруселей на рождественской ярмарке появилась третья, совершенно другая карусель. Рядом с домом Санты есть почтовый ящик, куда дети могут приносить письма со своими подарочными пожеланиями, а это означает, что и в этом году Санта прячется от короны.

«В этом году основное внимание мы уделяем местным жителям, поэтому выбор блюд и напитков шире, чем обычно. Представлены как традиционные рождественские блюда, так и совершенно новые и интересные вкусы: варенье из еловых шишек, соленые вафли с соусом чили и т.д.», - рассказала Харусоо.

Также расширился выбор и для вегетарианцев, и, конечно же, на рождественской ярмарке представлен самый большой и разнообразный выбор глинтвейна. Он сделан на основе практически всех ягод, встречающихся в Эстонии, и не только. Здесь также представлен большой выбор рождественских подарков - от модных рождественских украшений этого года до культурных товаров от дизайнера Биргит Саррап и ремесленного имбирного печенья, которое выглядит как произведения искусства и может быть куплено только на Таллиннской рождественской ярмарке.