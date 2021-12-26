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Названы лучшие фильмы для просмотра в Новый год

Фрагмент фильма "Гринч - похититель Рождества". ФОТО: rottentomatoes.com

Список лучших фильмов для просмотра в период новогодних праздников был составлен американским телеканалом Fox News. Все они помогут поднять настроение, зарядиться духом праздника, а также создать рождественскую обстановку.

Анимационный фильм «Рождественская история» Роберта Земекиса рассказывает о банкире Эбенезере Скрудже. Он не признает Рождество и все остальные праздники. Однако на протяжении картины зрители наблюдают, как Скрудж постепенно превращается в доброго и заботливого человека.

«Рождество Чарли Брауна» расскажет о герое, который пытается понять истинное значение Рождества.

Фильм «Санта-Клаус» с Тимом Алленом покажет захватывающую историю о том, как персонаж во время рождественских каникул напугал Санта-Клауса и оказался вынужден разносить подарки вместо него, а его сын стал помощником Санты.

Еще один прекрасный новогодний фильм — «Гринч — похититель Рождества», пишет VM.ru.

— «Гринч — похититель Рождества» приносит массу веселья благодаря озвучке актера Джима Керри. Его герой в зеленом волосатом костюме крадет подарки, еду, украшения и многое другое у жителей Ктограда, пока сердце Гринча не вырастет на три размера и он не научится любить, — считают на телеканале Fox News.

Этот список был бы незавершенным, если бы в него не вошла новогодняя классика — «Один дома». Ведь спустя почти 30 лет фильм остается самым популярным у множества зрителей.

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