Гороскоп на 25 декабря: отдыхайте и развлекайтесь

Основной характеристикой личных отношений является стабильность. В романтической сфере заметно усиление ранее проявлявшихся тенденций, как положительных, так и отрицательных. Открываются широкие возможности для отдыха и развлечений, однако следует избегать занятий, которые могут нанести ущерб здоровью.

Овен

В профессиональной сфере складывается достаточно сложная ситуация, в которой не каждому Овну удастся проявить себя с лучшей стороны. Обостряются противоречия с коллегами и партнерами, возникает необходимость самостоятельно принимать решения, от которых будет зависеть судьба других людей. Недопустимы проявления легкомыслия в финансовой сфере, все расходы должны быть хорошо обдуманными.

Ваше стремление наладить отношения с близкими принесет хорошие плоды. В этот день можно оставить в прошлом многие разногласия и споры, положить конец конфликтам и спорам. Неприятные эмоции связаны с визитами нежданных гостей, получением известий от людей, о которых вы предпочли бы забыть.

Телец

Вполне вероятно достижение поставленных целей в профессиональной сфере. Сравнительно легко удастся одержать победу над недоброжелателями и недобросовестными конкурентами, наладить отношения с руководством, заручиться поддержкой коллег. Однако покорение наиболее важных для вас высот пока откладывается – оно станет возможным несколько позже, когда вы приобретете необходимый опыт.

Сильно влияние благоприятных тенденций в сфере личных отношений. Это прекрасный день для общения с друзьями, отдыха в большой компании, семейного праздника. Вероятны успехи в учебе, освоении ремесел и экзотических видов спорта. Романтическое увлечение будет сильным, но мимолетным.

Близнецы

С достижением поставленных целей в деловой сфере придется повременить – на вашем пути возникают серьезные препятствия, преодолевать которые приходится в одиночку. Сейчас не стоит выступать с инициативой, приступать к работе над рискованными проектами; проявляя осторожность и осмотрительность, можно добиться многого, значительно продвинуться вперед. Польза сотрудничества сомнительна – мнимые союзники скорее будут мешать вашему успеху.

День подходит для общения с друзьями и членами семьи, отдыха в компании близких людей. Поездки будут удачными, прием гостей оставит приятные впечатления. Тенденции развития романтических отношений сейчас мало зависят от вас, положитесь на судьбу и не пытайтесь навязать любимому человеку свою точку зрения.

Рак

В целом день неплох, но в отдельные моменты вы будете ощущать абсолютную беспомощность, неспособность что-то изменить, повлиять на развитие событий. Доверяйте старым друзьям и близким людям, не скрывайте от них свои тревоги и заботы: многие проблемы, с которыми вам не удается справиться в одиночку, будут легко решены после объединения усилий. Будьте экономны; от развлечений, требующих серьезных затрат, лучше отказаться.

Ваш жизненный тонус достаточно высок. Непременным условием сохранения хорошего настроения является доброжелательное и снисходительное отношение к родственникам и любимому человеку. Близкие люди охотно простят вам многие ошибки и заблуждения прошлого.

Лев