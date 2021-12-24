Актер «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Владимир Татосов умер от коронавируса
В Петербурге скончался легендарный актер театра и кино Владимир Татосов. Он снялся в десятках советских и российских кинохитов.
В Петербурге скончался легендарный актер театра и кино Владимир Татосов. Он снялся в десятках советских и российских кинохитов.
О смерти друга и коллеги сообщила заместитель председателя Комитета Государственный думы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, в недавно 95-летний Владимир Михайлович был госпитализирован в клинику из-за осложнений в связи с онкологическим заболеванием, которым он страдал в последние годы, пишет Starhit.ru.
«Мы перевели его в другую больницу, где лечат основное его заболевание, но там заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней», — сказала друг и коллега Татосова.
Имя Татосова часто связывают с легендарным Большим драматическим театром имени Товстоногова, на сцену которого он выходил в течение нескольких десятков лет. Затем Владимир Михайлович перешел работать в Театр комедии имени Акимова, где служил до последних дней. «И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень веселый, очень жизнерадостный. За несколько дней перед кончиной он мне звонил», — говорит Драпеко.
Снимался Татосов на киностудии «Ленфильм». Среди его работ роли в таких хитах, как «Шестое июля», «Соломенная шляпка». Также он снимался в сериалах «Крах инженера Гарина» и «Убойная сила-2». Широкий зритель знает его по фильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается», в котором он сыграл барона фон Херлинга.