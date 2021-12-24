Узнайте, где живет больше всего эстонцев, у которых день рождения в Рождество!

«Замечательного Рождества и успешного 2022 года!» - написал Департамент статистики Эстонии под своим видео, в котором показал, где живут рождественские именинники.

Видео показывает разные факты об уездах Эстонии. Например, где эстонцы живут дольше всего и в каком уезде проживает большинство людей, у которых день рождения приходится на 24 декабря.