Узнайте, где живет больше всего эстонцев, у которых день рождения в Рождество!
В эту пору народ отмечает не только Рождество, но и дни рождения. По данным Департамента статистики Эстонии, большинство сегодняшних именинников живет Пылваском уезде.
В эту пору народ отмечает не только Рождество, но и дни рождения. По данным Департамента статистики Эстонии, большинство сегодняшних именинников живет Пылваском уезде.
«Замечательного Рождества и успешного 2022 года!» - написал Департамент статистики Эстонии под своим видео, в котором показал, где живут рождественские именинники.
Видео показывает разные факты об уездах Эстонии. Например, где эстонцы живут дольше всего и в каком уезде проживает большинство людей, у которых день рождения приходится на 24 декабря.
Смотрите сами!