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Узнайте, где живет больше всего эстонцев, у которых день рождения в Рождество!

Телефон в подарок. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В эту пору народ отмечает не только Рождество, но и дни рождения. По данным Департамента статистики Эстонии, большинство сегодняшних именинников живет Пылваском уезде.

«Замечательного Рождества и успешного 2022 года!» - написал Департамент статистики Эстонии под своим видео, в котором показал, где живут рождественские именинники.

Видео показывает разные факты об уездах Эстонии. Например, где эстонцы живут дольше всего и в каком уезде проживает большинство людей, у которых день рождения приходится на 24 декабря.

Смотрите сами!

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