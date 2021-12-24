Гороскоп на 24 декабря: сегодня ваш эмоциональный фон нестабилен

Лев

Сам по себе день вполне хорош, но ваше чрезмерно критичное отношение к происходящему окрашивает его в неприятные тона. Сегодня особенно важно избегать необдуманных поступков и опрометчивых решений: соблазн разрушить «до основанья» вполне прочные отношения очень велик, а вот их восстановление окажется очень непростым делом. Старайтесь сохранять верность традициям, букве и духу закона: для проявлений бунтарства сейчас не самый подходящий момент. Настроиться на более позитивных лад вам позволит помощь окружающим, участие в благотворительных проектах, общественно-полезный труд. Если вы делаете покупки, отдайте предпочтение полезным вещам, отложив приобретение красивых безделушек.

Дева

Вам придется потрудиться, чтобы достичь успехов и доказать себе и окружающим свое превосходство над недоброжелателями и конкурентами. Немало времени будет потрачено на дискуссии, споры. Ваша задача – не допускать перехода на личности: если дело дойдет до скандала, восстановить мир будет очень сложно. Сотрудничество будет удачным лишь в том случае, если вы возьмете на себя роль организатора и руководителя. Тотальный контроль за подчиненными и добровольными помощниками – это не самое приятное дело, но сегодня совершенно необходимое. Несмотря на обилие разнообразных дел, найдите время для встречи с любимым человеком или старыми друзьями. Неспешная беседа в приятной обстановке позволит сбросить напряжение, забыть о хлопотах и тревогах непростого дня.

Весы

Весьма сильно выражены благоприятные тенденции в профессиональной сфере. Для достижения поставленных целей придется поработать самостоятельно, поскольку даже проверенные союзники сегодня не смогут прийти вам на помощь. Не исключены мелкие разочарования, которые омрачат вам картину дня в целом; не так просто сохранять оптимизм, когда кажется, что все валится из рук. Важна поддержка близких. Получить ее смогут те, кто готов принять активное участие в семейных делах, а также – поделиться своими проблемами и помочь в решении чужих. Романтическое свидание принесет приятные эмоции, хорошо повлияют на ваше настроение также встреча с друзьями и общение с коллегами в неформальной обстановке

Скорпион

В профессиональной сфере складывается непростая ситуация. Преодоление возникших трудностей потребует от вас определенных усилий, и только своевременное вмешательство старых союзников и влиятельных персон позволит достаточно быстро и без больших потерь достичь поставленных целей. Заключенные сегодня сделки обещают большую прибыль, но получена она будет не так скоро, как вы ожидаете. Семейные дела требуют внимания; ради того, чтобы навести в них порядок, придется отказаться от запланированных развлечений или поездок. Зато вам представится возможность наладить отношения с близкими, прийти к взаимопониманию с любимым человеком и укрепить те отношения, которые для вас особенно важны.

Стрелец