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ВИДЕО ⟩ Наперегонки с поездом: косули устроили забег по заснеженным полям Вильяндимаа

Косули устроили гонки с поездом ФОТО: Kuvatõmmis TikToki videost

В социальных сетях набирает популярность милое видео, на котором пять косуль бегут наперегонки с поездом, направлявшимся в Вильянди.

Потзователь TikTok Vasakkk опубликовал в среду интересный видеоролик. Косули бежали по полю изо всех сил, чтобы не отставать от поезда, который приближался к своей конечной остановке – Вильянди.

Один человек, который посмотрел видео, был опечален тем фактом, что многие из находящихся в поезде ничего не видели: «Люди на переднем плане сидят в своих компьютерах и ничего не видели».

К полудню четверга видео в TikTok было просмотрено почти 20 000 раз и получило более тысячи положительных отзывов.

Смотрите видео:

@vasakkk

##train ##estonia

♬ alkuperäinen ääni - Vasakkk
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