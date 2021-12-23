ВИДЕО ⟩ Наперегонки с поездом: косули устроили забег по заснеженным полям Вильяндимаа

Потзователь TikTok Vasakkk опубликовал в среду интересный видеоролик. Косули бежали по полю изо всех сил, чтобы не отставать от поезда, который приближался к своей конечной остановке – Вильянди.

Один человек, который посмотрел видео, был опечален тем фактом, что многие из находящихся в поезде ничего не видели: «Люди на переднем плане сидят в своих компьютерах и ничего не видели».

К полудню четверга видео в TikTok было просмотрено почти 20 000 раз и получило более тысячи положительных отзывов.