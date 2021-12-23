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Роскошь и великолепие! Смотрите, как прошла изысканная вечеринка Christmas Showcase Gala Night

19 декабря в ресторане «iO Restoran» Showcase PR Project провел долгожданную вечеринку Christmas Showcase Gala Night, где гости смогли окунуться в предновогоднюю атмосферу веселья, роскоши и великолепия.

В рамках мероприятия состоялась съемка новогоднего выпуска авторской телепередачи LIFE STYLE с Анатолием Эйном с яркой шоу программой, где гости смогли принять участие в съёмке и сохранить яркие воспоминания о мероприятии.

Выпуск новогодней передачи можно будет увидеть в воскресенье, 9 января, в 11 утра и после 11 вечера на канале TV3+.

В финале вечера, по традиции, гостей порадовала лотерея от спонсоров мероприятия с роскошными подарками!

Спонсоры мероприятия: Dr.med. Christine Schrammek, Crescina, Fillerina, Glanz&Glamuur.

Организаторы мероприятия Елена Малиш и Анастасия Балак.

Следите за анонсом будущих мероприятий на страничке в соцсетях!

Фотограф: Jevgenia Leenurm

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