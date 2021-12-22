Сегодня в Харьюском уездном суде обсуждалось досрочное освобождение Василия Очкаленко. Преступник, державший в страхе город Хаапсалу в начале 1990-х годов, изнасиловал и убил местных девочек. Однако Очкаленко далеко не единственный в Эстонии, кто подвергал детей насилию.

Артист и ведущий детских мероприятий Венно Лоосаар в среду был окончательно признан виновным в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению апелляцию его защитников.

На судебном процессе, начавшемся в июне прошлого года, Лоосаар не признал себя виновным в совершенных преступлениях. Он заявил BNS, что обвинение против него совершенно необоснованно и является досадным недоразумением.

«Я веду детские передачи на телевидении 26 лет, провожу детские мероприятия и концерты, я научился настраиваться на ту же волну, что и дети. Но у меня нет никакого сексуального интереса к детям, и моя совесть чиста», – подтвердил он.

Вменяемое Лоосаару преступление было совершено много лет назад и, по данным прокуратуры, дошло до правоохранительных органов только сейчас, поскольку на момент совершения преступления потерпевшая в силу своего юного возраста не понимала, что с ней происходит.

После начала уголовного расследования полиция обнаружила при обыске в собственности Лусара 19 фотографий и 4 видеоролика с детской порнографией, а также старинное гладкоствольное ружье, на которое у него не было разрешения.

Венно Лоосаар ФОТО: Remo Tõnismäe

Пеэтер Хельме

Таллиннский окружной суд в июне 2021 года оставил без изменений обвинительный приговор Харьюского уездного суда, который осенью 2020 года признал виновным в попытке совращения несовершеннолетнего ребенка писателя Пеэтера Хельме.

Согласно обвинению, Пеэтер Хельме в интернет-чате «Armastusesaal» использовал ник m41tln. Эту на первый взгляд бессмысленную и случайную комбинацию символов Хельме выбрал сознательно для того, чтобы охарактеризовать себя: мужчина, 41 год, живет в Таллинне. Подобный способ представления себя там является обычным делом: достаточно много, чтобы у других была информация для выбора потенциального собеседника, и достаточно мало, чтобы все-таки сохранять анонимность.

В «Armastusesaal» часто с помощью реальных данных в именах пользователей можно выбрать среди участников того, с кем хочется пообщаться наедине. 8 октября 41-летний Хельме обратился к участнице с ником Marleen12, которой, согласно принятым там нормам, должно было быть 12 лет.

То, что Хельме считал этого человека ребенком, по словам старшего прокурора Андры Сильд, доказывает в том числе его первое сообщение: «Здравствуй! Что привело сюда такую маленькую девочку?» В течение следующих двух месяцев велась беседа, в которой Хельме неоднократно говорил о нормальности секса с детьми, о своем опыте с десятилетним и восьмилетним и узнавал об опыте собеседницы.

В декабре 2019 года Пеэтера Хельме задержали и полицейские сообщили ему, что за ником Marleen12 скрывался оперативник. Хельме не признал себя виновным в сексуальных домогательствах к ребенку.

«Для меня это была виртуальная игра, которая ничем не отличается от компьютерных онлайн-игр, в которые я играю. Когда я болтал в чате, я был абсолютно уверен, что разговариваю с также играющим в ролевые игры взрослым – и я был прав, поскольку, как выяснилось позже, это был полицейский», – сказал тогда Хельме.

Пеэтер Хельме ФОТО: Tairo Lutter

Убийца Варвары Ивановой

Во время единственной встречи с вероятным убийцей Варвары Ивановой следователи ограничились формальными вопросами. В тот момент никто и предположить не мог, что обычный с виду молодой человек, проживающий вместе с женщиной, может быть главной целью следствия.

Через три дня, находясь дома один, этот же мужчина сделал себе смертельный «коктейль» из трех видов наркотических веществ. В его состав входили амфетамин, метамфетамин и фентанил. Он оставил своей сожительнице предсмертную записку: «Не вызывай скорую помощь». И ушел добровольно из жизни.

Девятилетняя Варвара пропала в Нарве 18 марта 2012 года: вечером воскресного дня она играла во дворе с друзьями, и в какой-то момент осталась одна. После того как стало известно об исчезновении девочки, в Нарве были проведены масштабные поиски.

23 марта добровольные помощники обнаружили обнаженное тело девочки на пустыре рядом с ледовым холлом. По словам следователей, тело девочки было принесено на пустырь непосредственно перед тем, как его обнаружили, очевидно, ночью.

Варвара пропала в Нарве 18 марта 2012 года ФОТО: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom/Scanpix

Йоэль Стейнфельд

Певцу Йоэлю Стейнфельду, песни которого знакомы многим, также предъявлялись серьезные обвинения.

В октябре 1989 года Стейнфельд покинул Советский Союз из-за религиозных преследований.

2 мая 1990 года римская полиция арестовала Стейнфельда по обвинению в склонении к вступлению в половую связь мальчиков 4, 9 и 11 лет.

26 октября 1990 года итальянский суд приговорил Стейнфельда к шести годам тюремного заключения за притеснение детей.

В августе 1995 года Стейнфельд вернулся в Эстонию. Три года спустя в эстонской прессе появились статьи о том, что сбежавший от приемных родителей 12-летний мальчик три месяца жил под чужим именем вместе со Стейнфельдом. Уголовное дело не было начато, так как этого не пожелали приемные родители.

Летом 2002 года Арнольд Оксмаа сообщил изданию Kroonika, что часто занимался сексом со Стейнфельдом будучи несовершеннолетним.

В 2008 году Харьюский уездный суд признал мужчину виновным в физическом насилии над ребенком. В итоге Стейнфельд, который обжаловал это решение, избежал подозрений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику из-за отсутствия доказательств преступления.

Йоэль Стейнфельд ФОТО: MARINA PUSHKAR/PM/SCANPIX BALTICS

Вамбола Вийльмаа

Вамбола Вийльмаа был воспитателем и учителем физкультуры в школе-интернате Ориссааре. До этого он работал начальником автомобильного хозяйства колхоза «Мустьяла».

С сентября 1994 года по май 1995 года жертвами притеснений со стороны Вийльмаа стали более десяти детей в возрасте от 10 до 13 лет.

Вийльмаа заявил: «Я и сам понимаю, что это не было нормальным занятием». Суд признал Вийльмаа виновным в изнасиловании несовершеннолетних, совершении актов насилия и сексуальных домогательств и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Эндель Кырм

Когда-то Кырм был директором Мехикоормаской основной школы в волости Меэкси. По утверждению одного из родителей, все эти тридцать лет с 1970 по 2000 год, которые он проработал в Мехикоорма, Кырм зажимал и щупал учащихся школы. Когда один родитель от имени учащихся сделал заявление в полицию, то Кырм уволился с должности директора, но остался преподавателем истории.

В июне 2004 года за развратные действия в отношении детей моложе 14 лет старый педагог был осужден на год лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Эндель Кырм ФОТО: Ain Protsin/Postimees

Антти Ильмари Пуустинен

Пуустинен приехал в Эстонию весной 1999 года. Он снял квартиру в Тарту и начал, по его словам, писать книгу о педофилии. Но через четыре месяца выяснилось, что «писатель», сам является педофилом.

Когда в отношении Пуустинена завели уголовное дело, в декабре 1999 он года сбежал в Финляндию. Расследование продолжалось до 2003 года.

Расследование выявило, что Пуустинен использовал для удовлетворения своих извращенных желаний девять эстонских мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет. Его жертвами, в основном, становились уличные мальчишки.

В 2004 году суд в Юваскюла осудил его на два года и десять месяцев тюремного заключения.

Георгий Шубин

Летом и осенью 2003 года Шубин заманил из Тарту в пярнуский лес Райккюла двух несовершеннолетних девочек. Напоив их алкоголем он фотографировал их для эротических снимков, а одну из них затем изнасиловал.

С обеих девочек он взял расписки в том, что они обязывались работать на него. Первую Шубин использовал в качестве модели для эротических и порнографических снимков, а также удовлетворения своих сексуальных потребностей. Вторую - в качестве проститутки.

Когда несовершеннолетняя отказалась работать проституткой, то Шубин угрожал ей тем, что развесит по городу ее фотографии в обнаженном виже с указанием номера ее телефона.

В марте 2005 года за вышеописанные деяния суд приговорил Шубина к семилетнему лишению свободы.

Леонид Волков

Дети его знали как дядю Олега. Осенью 1998 и весной 1999 года Волков неоднократно анонировал на скамейке в Кардиорге на глазах несовершеннолетних девочек, которым он платил за это сначала по 25, а затем и по сто крон.

Позже Волков изнасиловал одну из них. За такое же деяние он уже был наказан в 1992 году, то тогда его жертвой стала взрослая женщина. В 2000 году за развратные действия и изнасилование несовершеннолетней Волкова приговорили к четырем годам тюрьмы.

Энн Силмер

Работал в основной школе Киви-Валга сначала водителем автобуса, позже завхозом. Слабостью Силмера были маленькие девочки, с которыми он играл в своем кабинете, помогал делать уроки и приманивал их ящиком со сладостями.

В 1996-1998 годах Силмер злоупотребил сначала 10-, а позже и 9-летней девочкой. В конце концов охваченный большой любовью состоящий в браке мужчина перебрался жить в дом одной из них – он спал с девочкой в одной комнате, в школе ходил вместе с ней под душ, собирался удочерить ребенка.

На судебном процессе, состоявшемся в январе 1999 года Силмер признался: «Я был как психолог, с которым дети могли поделится своими радостями и заботами». Суд приговорил Силмера к одному году лишения свободы.

Олев Таммет

Недавно мы писали о жертвах тартуского татуировщика с криминальным прошлым. В большинстве случаев это был обман, связанный с деньгами, и незаконченные татуировки. Пострадавшие говорили, что они не получили помощи от полиции, а по словам самого татуировщика, проблемы связаны с временным отсутствием у него коммерческой площади.

Криминальное прошлое Олева Таммета:

26 мая 2001 года, когда Таммету было 18 лет, он заманил пятилетнюю девочку, игравшую на улице в Рапла, в подвал многоэтажного дома, где изнасиловал ее. Полиция задержала его в тот же день.

Местный констебль Яак Маткур сказал тогда, что Таммет имел садистские наклонности, и в детстве наслаждался пытками и убийствами кошек. Он учился в спецшколе Пуйату и ранее был осужден за кражи и угон автомобиля.

В марте 2002 года уездный суд Рапла признал Тамма виновным в изнасиловании ребенка и приговорил его к 12 годам лишения свободы.