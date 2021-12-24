Разница до трех евро: смотрите, сколько стоят новогодние сладости от Kalev в разных магазинах столицы

Сейчас практически во всех магазинах страны есть стеллаж с праздничными конфетами и шоколадом от фирмы Kalev. Однако разница в цене в разных магазинах составляет до трех евро. Смотрите, где продают самый дорогой Kalev, а где — самый дешевый!