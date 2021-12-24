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Разница до трех евро: смотрите, сколько стоят новогодние сладости от Kalev в разных магазинах столицы

Шоколадки Kalev ФОТО: limon.ee

Сейчас практически во всех магазинах страны есть стеллаж с праздничными конфетами и шоколадом от фирмы Kalev. Однако разница в цене в разных магазинах составляет до трех евро. Смотрите, где продают самый дорогой Kalev, а где — самый дешевый!

Мы посетили четыре магазина: Stockmann, Selver, Rimi и Maxima, чтобы узнать, почем продают новогоднюю продукцию любимой многими фирмы Kalev.

В магазине Stockmann, конечно же, самые высокие цены. За обычную шоколадку вы отдадите 1.70 евро, а за коробку конфет Häid pühi! весом в 208 гр — 5.10 евро. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 9.90 евро

В Rimi цены намного ниже. Шоколадки стоят по 1.39 евро, коробка все тех же конфет Häid pühi! — 4.15 евро. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 6.99 евро.

В Selver цены чуть выше, чем в Rimi, хотя новогодние калевские шоколадки стоят дешевле - 1.19 евро. Коробка конфет Häid pühi! — 4.49. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 7.39 евро.

В Maxima — самый скудный выбор новогодних сладостей. Килограмм конфет 7 lemmikut стоит 6.99 евро. Коробка конфет 4 klassikut тоже 6.99 евро, хотя в Selver стоит 5.99. евро

Maxima ФОТО: limon.ee
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