Хэви-метал группа MANOWAR даст эксклюзивный концерт в Эстонии

Действительные короли хэви-метала — группа Manowar даст эксклюзивный концерт в Saku Suurhall (Black box) в Таллинне 1 апреля следующего года. На этот раз Manowar приедет в Эстонию в рамках Crushing The Enemies of Metal Anniversary Tour'22. Во время своего визита в Эстонию в 2014 году группа дала 3 концерта подряд, каждый раз собирая аншлаги. Билеты на первый концерт из трёх были распроданы за рекордные 18 минут.

Ограниченное количество билетов на единственный концерт в Эстонии поступит в продажу 24 декабря в 10.00 в торговые точки Piletilevi по всей Эстонии.

Manowar — американская хэви-метал группа, образованная в 1980 году, в основном известная своей лирикой, основанной на фантастическом мире (мечи, колдовство и т. д.). Группа была основана басистом Джоуи Де Майо, который в то время работал техником бас-гитариста у легендарных Black Sabbath, также как и пиротехником группы.

«Мы очень рады, что вернемся в Эстонию! Сила, мощь и вера эстонских фанатов легендарны, они ждали нас много лет и, наконец, получат свою награду», — сказал Джои ДеМайо. «Мы возвращаемся с самым большим шоу, с которым мы когда-либо гастролировали, и собрали воедино все наши песни-боевики!»

В 1984 году Manowar установила мировой рекорд Гиннесса, как самая громкая группа в мире — рекорд, который они побили дважды. Кроме того, группа установила мировой рекорд по «самому продолжительному концерту хэви-метала», когда они выступали в Болгарии в 2008 году 5 часов 1 минуту подряд.

Manowar никогда не пользовались большой известностью у себя на родине, но у них безумно преданные поклонники в Европе, Японии и Австралии. Группа выпустила 11 студийных альбомов, разошедшихся тиражом более 20 миллионов копий по всему миру. Выступления Manowar известны очень энергичными выступлениями, которые запоминаются фанатами на всю оставшуюся жизнь.