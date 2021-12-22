Хэви-метал группа MANOWAR даст эксклюзивный концерт в Эстонии
1 апреля 2022 короли хэви-метала американская группа MANOWAR даст эксклюзивный концерт в Эстонии.
1 апреля 2022 короли хэви-метала американская группа MANOWAR даст эксклюзивный концерт в Эстонии.
Действительные короли хэви-метала — группа Manowar даст эксклюзивный концерт в Saku Suurhall (Black box) в Таллинне 1 апреля следующего года. На этот раз Manowar приедет в Эстонию в рамках Crushing The Enemies of Metal Anniversary Tour'22. Во время своего визита в Эстонию в 2014 году группа дала 3 концерта подряд, каждый раз собирая аншлаги. Билеты на первый концерт из трёх были распроданы за рекордные 18 минут.
Ограниченное количество билетов на единственный концерт в Эстонии поступит в продажу 24 декабря в 10.00 в торговые точки Piletilevi по всей Эстонии.
Manowar — американская хэви-метал группа, образованная в 1980 году, в основном известная своей лирикой, основанной на фантастическом мире (мечи, колдовство и т. д.). Группа была основана басистом Джоуи Де Майо, который в то время работал техником бас-гитариста у легендарных Black Sabbath, также как и пиротехником группы.
«Мы очень рады, что вернемся в Эстонию! Сила, мощь и вера эстонских фанатов легендарны, они ждали нас много лет и, наконец, получат свою награду», — сказал Джои ДеМайо. «Мы возвращаемся с самым большим шоу, с которым мы когда-либо гастролировали, и собрали воедино все наши песни-боевики!»
В 1984 году Manowar установила мировой рекорд Гиннесса, как самая громкая группа в мире — рекорд, который они побили дважды. Кроме того, группа установила мировой рекорд по «самому продолжительному концерту хэви-метала», когда они выступали в Болгарии в 2008 году 5 часов 1 минуту подряд.
Manowar никогда не пользовались большой известностью у себя на родине, но у них безумно преданные поклонники в Европе, Японии и Австралии. Группа выпустила 11 студийных альбомов, разошедшихся тиражом более 20 миллионов копий по всему миру. Выступления Manowar известны очень энергичными выступлениями, которые запоминаются фанатами на всю оставшуюся жизнь.
Ограниченное количество билетов на концерт Manowar стоимостью от 69 евро поступит в продажу в точки продаж Piletilevi по всей Эстонии в пятницу, 24 декабря, в 10:00 утра. Внимание, концерт с возрастным ограничением.