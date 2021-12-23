Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака

Лев

День утомительный, непростой и при этом довольно скучный. Вас ждет много однообразных дел; решение повседневных проблем займет больше времени, чем обычно. Не порадует и состояние финансовых дел – расходы велики, и сокращение их не представляется возможным, ожидаемые же денежные поступления откладываются. В такой ситуации вы можете рассчитывать только на помощь действительно близких людей, но беда в том, что свойственная вам сегодня раздражительность может испортить отношения с ними. В романтической сфере тоже отнюдь не все гладко. На смену нежности и доверию партнеру приходят ревность и собственнические инстинкты, а также желание поступать по-своему во что бы то ни стало. Жаль, что вы не можете увидеть себя со стороны – это помогло бы избежать многих недоразумений.

Дева

Очень много сил отнимет решение бытовых и профессиональных проблем. Вам сложно правильно расставить приоритеты, поскольку приходится учитывать не только собственные интересы, но и желания окружающих. Любые проявления эгоизма могут привести к серьезным проблемам в деловых и личных отношениях, спровоцировать конфликты и волну взаимных упреков. В вопросах финансов вы чувствуете себя вполне уверенно, верные решения принимаются своевременно и быстро воплощаются в жизнь. Не стоит вы этот день отправляться в долгие, опасные и утомительные поездки, посещать места, где собираются сомнительные особы. Риск нужно свести к минимуму, а свое здоровье – поберечь. Здравый смысл чрезвычайно важен во всех сферах жизни.

Весы

День подведения итого и получения вознаграждения за ранее проделанную работу. Напомнят о себе люди, которым вы некогда оказали услуги, а также старые деловые партнеры, готовые предложить вам сотрудничество на новых, более выгодных условиях. Дружеские отношения становятся более прочными и доверительными, сегодня вы поймете, что в вашем окружении есть человек, которому можно без страха рассказать о своих сомнениях и тревогах. Вы склонны менять свои планы, не советуясь с родственниками и любимым человеком. Не всегда подобные решения будут встречены снисходительно; будьте готовы к упрекам и критике. К счастью, даже в сложных ситуациях вы не теряете контроля над собой, поэтому разногласия с близкими не будут иметь серьезных последствий.

Скорпион