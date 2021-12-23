ВИДЕОРЕЦЕПТ! ⟩ Готовим запеченную курицу без костей с поваром Kitchen Rõõm: идеальное блюдо для Нового года

Не знаете, что приготовить на Рождество или Новый год? Все блюда уже надоели? Предлагаем вам попробовать запеченную курицу без костей. Это очень вкусное блюдо, а главное — его можно есть, не пачкая рук. Повар ресторана Kitchen Rõõm Галина Минаева показала, как потрошить курицу и какую начинку для нее сделать. Смотрим!
Наше блюдо называется галантин - изначально это рулет из постного мяса, приготовленного с добавлением яиц, сливок и других ингредиентов, довольно плотный и держащий форму благодаря желатину. На старофранцузском языке слово «галантин» и означало «желе» - в традиционных рецептах это его неотъемлемая составляющая.
При дворах французских королей галантин был типичным представителем безотходной кухни. Мясо и овощи, не попавшие на королевский стол, вываривались до состояния холодца и пользовались большим успехом у многочисленной свиты.
Французская революция заставила относиться к галантину по-другому, и он, наконец, стал вхож в меню первых лиц. Для большей эстетичности его стали фаршировать: в таком виде он дошел и до наших дней. Прелесть галантина в том, что ингредиенты для него могут быть абсолютно любыми. Единственным непреложным условием является постное мясо-оболочка. Очень часто в качестве такой оболочки используют тушку курицы с обрезанными ножками.
Мы предлагаем вам попробовать приготовить вариацию на тему галантина с поваром ресторана Kitchen Rõõm Галиной Минаевой. В итоге у нас получится вкусная запеченная курица без костей.
1. Прежде всего нам надо отделить мясо и кости от куриной кожи. Галина справляется с этим за считанные минуты, однако у обычной хозяйки может занять минут 15.
2. Потом для начинки можно обжарить грибы и лук. Вы можете использовать любые ингредиенты: сухофрукты, маслины, паприку.
3. Затем из куриного мяса делаем фарш и смешиваем его с обжаренными грибами и луком. Не забудьте добавить специи по вкусу.
4. А теперь самое интересное — начиняем куриную шкурку полученной смесью и закрепляем ее зубочистками. Перед тем, как поставить курицу в духовку, ее можно смазать маслом, медом или майонезом. Ставим в духовку на 220 градусов на полтора часа.
5. Готовое блюдо можно украсить овощами. Подавать курицу лучше всего с рисом, чтобы не делать это блюдо более калорийным.