ВИДЕОРЕЦЕПТ! ⟩ Готовим запеченную курицу без костей с поваром Kitchen Rõõm: идеальное блюдо для Нового года

Наше блюдо называется галантин - изначально это рулет из постного мяса, приготовленного с добавлением яиц, сливок и других ингредиентов, довольно плотный и держащий форму благодаря желатину. На старофранцузском языке слово «галантин» и означало «желе» - в традиционных рецептах это его неотъемлемая составляющая.

При дворах французских королей галантин был типичным представителем безотходной кухни. Мясо и овощи, не попавшие на королевский стол, вываривались до состояния холодца и пользовались большим успехом у многочисленной свиты.

Французская революция заставила относиться к галантину по-другому, и он, наконец, стал вхож в меню первых лиц. Для большей эстетичности его стали фаршировать: в таком виде он дошел и до наших дней. Прелесть галантина в том, что ингредиенты для него могут быть абсолютно любыми. Единственным непреложным условием является постное мясо-оболочка. Очень часто в качестве такой оболочки используют тушку курицы с обрезанными ножками.

Мы предлагаем вам попробовать приготовить вариацию на тему галантина с поваром ресторана Kitchen Rõõm Галиной Минаевой. В итоге у нас получится вкусная запеченная курица без костей.

1. Прежде всего нам надо отделить мясо и кости от куриной кожи. Галина справляется с этим за считанные минуты, однако у обычной хозяйки может занять минут 15.

Мясо и кости лучше всего отделять при помощи небольшого, но острого ножа. ФОТО: скриншот

2. Потом для начинки можно обжарить грибы и лук. Вы можете использовать любые ингредиенты: сухофрукты, маслины, паприку.

3. Затем из куриного мяса делаем фарш и смешиваем его с обжаренными грибами и луком. Не забудьте добавить специи по вкусу.

Смешиваем сырой фарш и обжаренную начинку. ФОТО: скриншот

4. А теперь самое интересное — начиняем куриную шкурку полученной смесью и закрепляем ее зубочистками. Перед тем, как поставить курицу в духовку, ее можно смазать маслом, медом или майонезом. Ставим в духовку на 220 градусов на полтора часа.

Не забудьте посолить и поперчить перед тем, как поставить в духовку. ФОТО: скриншот

5. Готовое блюдо можно украсить овощами. Подавать курицу лучше всего с рисом, чтобы не делать это блюдо более калорийным.

Приятного аппетита!