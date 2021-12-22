СМОТРИТЕ! ⟩ Красиво жить не запретишь: самый дорогой дом, квартира, автомобиль и яхта Эстонии

Дом. Одно из самых дорогих предложений на рынке — уникальное поместье на берегу моря, которое расположено на полуострове Виймси в деревне Рохунеэме. Площадь дома составляет 227 кв.м., а участка — 6092 кв.м. В доме пять комнат, из окон которых открывается прекрасный вид на Таллиннский залив, острова Красули и Аэгна. Расстояние до центра Таллинна, порта и аэропорта 20 км. Цена: 3 миллиона 160 тысяч евро.

Квартира. Самый дорогой в Эстонии 4-комнатный пентхаус расположен в центре Таллинна, на 18 этаже в башне Ярве. Обставлен роскошной мебелью. Из окон открывается очаровательный вид на озеро Юлемисте и город. Площадь жилья составляет 160 кв.м. У квартиры три парковочных места (одно место с зарядкой для электромобиля). Цена: 1 миллион 390 тысяч евро.

Автомобиль. Одно из самых дорогих предложений на автомобильном рынке Эстонии — внедорожник Mercedes-Benz G 500, который был выпущен в 2015 году. Этот автомобиль редкой комплектации — с откидной крышей. Имеет двигатель объёмом 5.5 л. Пробег составляет всего 10 тысяч км. Цена: 339 тысяч евро.

Яхта. Galeon530 Yacht получила первичную регистрацию в 2009 году. Пространство нижней палубы включает три каюты, в которых с комфортом могут разместиться до восьми человек. На верхней палубе есть роскошный холл, широкая площадка для купания. Цена: 1 млн 100 тысяч евро.

Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, в Эстонии очень популярны именно дома.