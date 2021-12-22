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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! ⟩ Смотрите на самые красивые рождественские ели по всей Эстонии

Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне. ФОТО: Madis Veltman

К концу ноября по всей Эстонии устанавливаются рождественские ели, чтобы украсить города и населенные пункты и поднять праздничное настроение у населения.

Поскольку выбрать из этих красавиц самых-самых просто невозможно, мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленные в разных городах Эстонии.

Вильянди

12.12.2021, Вильянди. ФОТО: Elmo Riig

Пайде

28.11.2021, Пайде. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Отепя

Нарва

Пярну

Тарту

Раквере

Курссааре

Тюри

Хаапсалу

Маарду

Таллинн, квартал Ноблесснер

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