ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! ⟩ Смотрите на самые красивые рождественские ели по всей Эстонии
К концу ноября по всей Эстонии устанавливаются рождественские ели, чтобы украсить города и населенные пункты и поднять праздничное настроение у населения.
К концу ноября по всей Эстонии устанавливаются рождественские ели, чтобы украсить города и населенные пункты и поднять праздничное настроение у населения.
Поскольку выбрать из этих красавиц самых-самых просто невозможно, мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленные в разных городах Эстонии.
Вильянди
Пайде
Отепя
Нарва
Пярну
Тарту
Раквере
Курссааре
Тюри
Хаапсалу
Маарду
Таллинн, квартал Ноблесснер