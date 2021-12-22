«Принцесса с кудряшками»: первое фото дочери Меган Маркл и принца Гарри попало в Сеть

Сегодня, 21 декабря, на просторах Сети появился первый и пока единственный снимок маленькой дочери 40-летней Меган Маркл и 37-летнего принца Гарри.

Предположительно, сенсационный кадр с малышкой Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор был вырезан из традиционной открытки семьи герцогов Сассекских, которая еще даже не вышла.

Официального подтверждения личности девочки на изображении пока, конечно, не последовало, однако инсайдеры утверждают, что это именно Лили Ди. Кроме того, можно заметить, что малышка очень похожа на Маркл в детстве, а также на своего брата Арчи.

На фотографии дочь Меган и Гарри предстала в милом купальнике с оборочками. У нее кудрявые темные волосы, а в ушах уже виднеются сережки с бриллиантами. «Принцесса с кудряшками», – тут же окрестили девочку в Сети.

Напомним, Маркл родила второго ребенка 4 июня нынешнего года. Наследницу назвали в честь прабабушки, королевы Великобритании Елизаветы II, которую в юном возрасте в семье называли Лилибет, а также бабушки – принцессы Дианы.