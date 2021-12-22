Эстонские мужчины рассказали, сколько они тратят на рождественский подарок для любимой

Ристо: «Последний подарок стоил 450 евро. До этого я обычно тратил от 300 до 400 евро. В самом начале отношений я определенно отдавал за подарки меньше 100 евро».

Кристьян: «Я никогда не планирую ту или иную сумму. Обычно из разговоров за прошедший год становится понятно, что примерно она хотела бы. На первом месте все же подарок, а не бюджет, на основании которого следует его искать».

Стен: «Обычно подарки были в районе 100 евро».

Свен: «Обычно мой рождественский подарок любимому человеку стоит примерно 50–100 евро. Я более или менее пытаюсь найти что-то в пределах этой суммы, к чему другая сторона недавно проявила интерес. Вдобавок я обычно стараюсь включать что-то более личное, не имеющее прямой денежной ценности, например, карту или какой-нибудь поделку».

Таави: «В этом году на подарки для моего партнера было потрачено 470 евро. В некоторые годы бывало и больше».

Оскар: «Подарю наручные часы, которые стоят примерно 150 евро».

Яак: «Это зависит от того, есть ли четкое пожелание или нужно импровизировать. В целом, мне дали понять, чего хотелось бы, а кое-какие намеки были и в более ранних разговорах. Это сумма где-то между 100-300 евро. Дарил как духи, так и, например, спа-пакеты».

Хейки: «В этом году потратил чуть больше среднего – 350 евро».

Майт: «По моему мнению рождественские подарки вообще не должны быть дорогими. Я думаю, что даже за 100 евро можно найти хорошие вещи. Идея подарка может быть потеряна, если цель – просто купить что-то дорогое и большое».