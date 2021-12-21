Сплошне мышцы: эстонская фитнес-тренер показала свое обнаженное тело
Эстонский тренер по фитнесу Лийс Орг только что отпраздновала свой 31 день рождения. «Живите своей жизнью и забудьте о своем возрасте», - написала Лийс в социальной сети.
Эстонский тренер по фитнесу Лийс Орг только что отпраздновала свой 31 день рождения. «Живите своей жизнью и забудьте о своем возрасте», - написала Лийс в социальной сети.
Девушка опубликовала в честь дня рождения пикантную фотографию.
Лийс активно занимается спортом с шести лет. «Фитнес как образ жизни дал мне работу мечты - помогать другим в достижении их целей», - говорит она.
«Я хочу дать другим возможность испытать прекрасное чувство, которое дарят тренировки и здоровое питание», - говорит спортсменка.