Успешная предпринимательница из Оренбурга запатентовала таллиннские пряники

«Компания KofemanCafe занимается производством пряников, наша продукция запатентована и только мы имеем право производить пряники-сувениры с изображением достопримечательностей города. В ближайшее время планируется открытие кофейни в Старом городе, где на открытой кухне будут готовиться пряники для вас и для всей Европы», – говорится на странице кофейни в Instagram.

Запатентованы как оформление, так и рецепт таллиннских пряников. Картинки на пряниках были созданы по специальному заказу бельгийским иллюстратором – на данный момент имеется несколько разных вариантов оформления. Рисунки, кстати, наносятся на пряники при помощи специального пищевого принтера.

«Наш личный иллюстратор из Бельгии, но с большой любовью изучает Таллинн и рисует картинки для наших пряников».

По словам Анастасии, при приготовлении таллиннских пряников используются исключительно натуральные составляющие и пищевые краски, сам он мягкий и не царапает небо, что очень хорошо для маленьких любителей полакомиться.

«Наша команда хочет создать собственный символ – таллинские пряники. Это будет отличный сувенир и подарок. Хорошая память для гостей, побывавших в Таллинне».

Анастасия родилась в Тарту, некоторое время жила в России, где и сейчас является владельцем нескольких кофеен в Оренбурге, а уже в январе откроет свою первую кофейню в Таллинне по адресу Кулласеппа, 4, где и будут готовиться эти уникальные съедобные сувениры. Идеи, энтузиазм и креатив у предпринимательницы бьют ключом – только взгляните на эти крышки для стаканчиков!

ФОТО: sweetsouvenir.eu