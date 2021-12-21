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Фото ⟩ Помните Анну Янкелевич из сериал «Мент»? Смотрите, как она похудела!

Анна Янкелевич ФОТО: TV3

Пышнотелая красотка из эстонского сериала «Мент», а также передач «Анна ищет мужчину» и «Танцуй и худей» Анна Янкелевич похудела на 50 килограммов.

В 2017 году девушка стала вести здоровый образ жизни и сделала резекцию желудка.

Раньше девушка весила 130 килограммов, а теперь 80. Судя по ее «Инстаграму», она сейчас живет в Санкт-Петербурге и делает ремонты под ключ.

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