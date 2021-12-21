Фото ⟩ Помните Анну Янкелевич из сериал «Мент»? Смотрите, как она похудела!
Пышнотелая красотка из эстонского сериала «Мент», а также передач «Анна ищет мужчину» и «Танцуй и худей» Анна Янкелевич похудела на 50 килограммов.
Пышнотелая красотка из эстонского сериала «Мент», а также передач «Анна ищет мужчину» и «Танцуй и худей» Анна Янкелевич похудела на 50 килограммов.
В 2017 году девушка стала вести здоровый образ жизни и сделала резекцию желудка.
Раньше девушка весила 130 килограммов, а теперь 80. Судя по ее «Инстаграму», она сейчас живет в Санкт-Петербурге и делает ремонты под ключ.