ФОТО ⟩ Масштаб сравним с Евровидением: смотрите, как празднуют свадьбу миллиардеры

Организатором свадьбы стала Ксения Афанасьева, которая на один день воплотила в жизнь сказку потерянной Атлантиды, пишет TopNews.ru.

Она же на своей странице в Instagram опубликовала ряд роликов с места самой роскошной свадьбы уходящего года.

Афанасьева также поделилась, что свадебное платье Гуцериевой было выполнено на заказ от известного ливанского бренда Elie Saab. Оно было создано специальном для Софии в единственном экземпляре и является полностью ручной работой.

На создание этого шедевра с 4-х метровой фатой и 4-х метровым шлейфом ушло порядка трех месяцев. Его стоимость оценивается в несколько миллионов рублей.

Само же торжество, которое состоялась в столичном Доме торжеств «Сафиса», судя по антуражу, обошлось ни в одну сотню миллионов.

В роликах Афанасьевой можно увидеть, что зал оформлен в стиле Атлантиды с эффектом воды, как на полу, так и на стенах.

Среди известных звезд шоу-бизнеса на свадьбе оказались: Ани Лорак, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, а также Григорий Лепс, A’Studio и Niletto, балет «Тодес».

Лорак вместе с Владимиром Березиным были ведущими мероприятия. Всего гостей было около 350 человек.

Одним из долгожданных событий свадебного торжества стало появление Софии в свадебном платье в гостевом зале.

Афанасьева в интервью “МК” подчеркнула, что до выхода в зал невеста не знала ничего о декорациях, а также тематике торжества.

Все держалось о нее в секрете и готовилось с подачи жениха, который поставил задачу, так как хотел “необычное торжество”, а его масштаб “был сравним с «Евровидением»”.

На подготовку зала ушло 7 дней и несколько тонн декораций, который привезены были на 12 фурах.

Кроме того, для украшения зала также использовалось около 40 тысяч цветов: гортензии, орхидеи, розы и дельфиниумы, лизиантус и глициния. Всего на доставку цветов ушло порядка 50 дней, так как цветы были заказаны из разных стран мира.

Примечательно, что в центре зала был смонтирован 20 метровый бассейн.

“Гостям очень понравилось, они ходили по нему, фотографировались. Создавалось ощущение, что все приглашенные блуждали в водных лабиринтах”, – пояснила Афанасьева.

Фуршетный же зал был оборудован в глубине Гостиного двора и был похож на дворец Посейдона. Там были установлены профессиональные звук и свет.