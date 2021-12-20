ВИДЕО ⟩ Предполагаемая невеста Путина устроила жаркие танцы на шумной вечеринке

«В ресторане "Восход" прошла шумная вечеринка. Мероприятие было посвящено открытию "Небесной грации" – турнира по художественной гимнастике. Алина Кабаева пришла в ресторан в сверкающем платье золотого оттенка. Когда все важные слова были сказаны, гости вечеринки пошли в пляс. Отожгла на танцполе и Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка оттянулась под задорные композиции», – сказано в подписи к видео.