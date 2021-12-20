ФОТО ⟩ Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес обнажила пятую точку

Под снимком виолончелистка написала, что недавно у нее возникла некая мысль, напомнившая ей слова Софи Лорен:

«Я никогда не пыталась заблокировать воспоминания о прошлом, даже если некоторые из них болезненны. Я не понимаю людей, которые прячутся от своего прошлого. Все, что вы переживаете, помогает сделать вас тем, кем вы являетесь сейчас».