ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Соленые шарики «Рафаэлло»: эффектная закуска на праздничный стол

Сегодня журналист Светлана Карабут расскажет, как приготовить эффектное угощение всего за пять минут. Назовем эту простую закуску «Рафаэлло» в честь популярной конфеты. Вот только наши шарики с кокосом будут солеными.

Вариантов приготовления этой закуски очень много, но основа неизменна – это сыр, крабовые палочки, чеснок и майонез. При желании в серединку каждого шарика можно спрятать миндальный орех.

Ингредиенты для соленых шариков «Рафаэлло»: • крабовая вермишель или палочки – 200 г; • вареное яйцо – 1-2 шт (на ваш вкус); • сыр — 100 г; • чеснок — 1-2 зубца; • майонез — 2-3 ст. ложки; • кокосовая стружка

Сыр и вареное яйцо натираем на крупной или средней терке. Добавляем измельченный чеснок.

Перемешиваем сырную смесь с крабовыми палочками, предварительно размельченными в блендере. Чтобы ускорить и облегчить процесс, мы взяли крабовую вермишель.

Добавляем майонез и соль. Полученная масса должна получиться вязкой, но ни в коем случае не жидкой, иначе из нее будет тяжело скатывать шарики.

А теперь самый ответственный момент – делаем посыпку для наших «рафаэлок»: шарики из сыра и крабовой вермишели обваливаем в кокосовой стружке.

Готовую закуску (перед подачей желательно подержать в холодильнике) выкладываем на поднос или тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу.