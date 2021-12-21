ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Соленые шарики «Рафаэлло»: эффектная закуска на праздничный стол

Сегодня журналист Светлана Карабут расскажет, как приготовить эффектное угощение всего за пять минут. Назовем эту простую закуску «Рафаэлло» в честь популярной конфеты. Вот только наши шарики с кокосом будут солеными.
Вариантов приготовления этой закуски очень много, но основа неизменна – это сыр, крабовые палочки, чеснок и майонез. При желании в серединку каждого шарика можно спрятать миндальный орех.
Ингредиенты для соленых шариков «Рафаэлло»:
• крабовая вермишель или палочки – 200 г;
• вареное яйцо – 1-2 шт (на ваш вкус);
• сыр — 100 г;
• чеснок — 1-2 зубца;
• майонез — 2-3 ст. ложки;
• кокосовая стружка
Сыр и вареное яйцо натираем на крупной или средней терке. Добавляем измельченный чеснок.
Перемешиваем сырную смесь с крабовыми палочками, предварительно размельченными в блендере. Чтобы ускорить и облегчить процесс, мы взяли крабовую вермишель.
Добавляем майонез и соль. Полученная масса должна получиться вязкой, но ни в коем случае не жидкой, иначе из нее будет тяжело скатывать шарики.
А теперь самый ответственный момент – делаем посыпку для наших «рафаэлок»: шарики из сыра и крабовой вермишели обваливаем в кокосовой стружке.
Готовую закуску (перед подачей желательно подержать в холодильнике) выкладываем на поднос или тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу.
Приятного вам аппетита и красивых праздников!