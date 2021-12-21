Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака

Лев
Как бы вам ни хотелось добиться желаемого поскорее, спешить сегодня не следует. Сейчас вы должны не пытаться контролировать ситуацию, а попытаться приспособиться к ней, проявив гибкость; нет нужды тратить силы на решение проблем, стремительно утрачивающих актуальность, и преодоление препятствий, которые в ближайшее время станут ничтожными. Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений – спешите этим воспользоваться. Не стоит усложнять отношения с родственниками и друзьями, вспоминая о старых обидах и предъявляя претензии. Снисходительность к чужим слабостям вас только украсит.
Дева
Вы не ищете легких путей и сегодня сможете в полной мере насладиться прогулкой по нехоженым тропам. Старайтесь получать удовольствие от всего, чем занимаетесь, иначе ощущение, что окружающие бессовестно используют вас в своих целях, омрачит весь день. Чем больше дел у вас будет, тем выше вероятность новых знакомств и приятных встреч. В решении наиболее сложных проблем вам охотно помогут друзья, но лишь в том случае, если вы будете с ними совершенно откровенны. Посвятите свободное время получению новой информации. Даже сведениям, которые сейчас кажутся вам совершенно бесполезными, вскоре можно будет найти применение.
Весы
Этот день принесет как приятные сюрпризы, так и неожиданные проблемы, решение которых будет даваться непросто. Впрочем, вы даже из самых сложных ситуаций сможете выйти без потерь благодаря своему умению сохранять принимать взвешенные решения, не позволяя окружающим манипулировать собой. Эмоции сильны и порой противоречивы, жертвой вспышки раздражения станут члены семьи. Постарайтесь как можно быстрее взять себя в руки, чтобы избежать серьезного конфликта. Поднимет настроение посещение шумной вечеринки, яркого праздника, какого-то необычного торжества. Танцуйте, пойте, ведите себя экстравагантно – внимание окружающих наверняка придется вам по вкусу.
Скорпион
Этот день принесет как приятные сюрпризы, так и неожиданные проблемы, решение которых будет даваться непросто. Впрочем, вы даже из самых сложных ситуаций сможете выйти без потерь благодаря своему умению сохранять принимать взвешенные решения, не позволяя окружающим манипулировать собой. Эмоции сильны и порой противоречивы, жертвой вспышки раздражения станут члены семьи. Постарайтесь как можно быстрее взять себя в руки, чтобы избежать серьезного конфликта. Поднимет настроение посещение шумной вечеринки, яркого праздника, какого-то необычного торжества. Танцуйте, пойте, ведите себя экстравагантно – внимание окружающих наверняка придется вам по вкусу.
Стрелец
День легких успехов и приятных подарков. Вы радуете окружающих, они отвечают вам тем же – наслаждайтесь общением с близкими и не отказывайтесь от новых знакомств, каждое из которых может привнести в вашу жизни нечто новое. К вопросам развлечений и досуга вы подходите творчески, а потому скучать вам сегодня не придется. Дамы услышат немало комплиментов, мужчин же ожидает исполнение желаний, касающихся личной жизни. Жизненный потенциал высок, вы прекрасно используете энергию, которой щедро наделила вас природа. Вероятны денежные поступления; о расходах сожалеть не придется. Техника, приобретенная в этот день, прослужит долго.