Гороскоп на 21 декабря для всех знаков Зодиака

Чувство ответственности за близких становится более сильным, многим свойственно стремление контролировать поступки других людей, проявлять чрезмерную заботу. Влюбленные будут относиться друг к другу внимательно и бережно, что сделает их встречи приятными и безоблачными

Овен

Посвятите этот день общению с теми, кто вам дорог; встречи принесут много радости, беседы будут приятными, а взаимопонимание – полным. Ради этого можно отложить многие дела, отказаться от запланированных поездок, тем более, что именно в домашней обстановке вы будете чувствовать себя особенно комфортно и спокойно. Вероятно получение хороших новостей от старых друзей, да и вам не следует упускать возможность поделиться с ними своей радостью. Присущий вам оптимизм может не лучшим образом сказаться на состоянии финансовых дел: вы тратите слишком много, поскольку ожидаете крупных денежных поступлений. Постарайтесь смотреть на вещи реально, это избавит вас от многих неприятностей.

Телец

Вам легко дается решение сложных проблем, а вот мелкие затруднения могут поставить в тупик. Пересмотреть свое отношение к сложившейся ситуации и сделать верные выводы вам помогут родственники; не бойтесь откровенно рассказать им, а также надежным друзьям, о своих проблемах и тревогах – советами дело не ограничится, вы получите реальную поддержку. Стоит навестить знакомых, живущих далеко: в дороге вы сможете завязать интересные знакомства. Любимый человек, увы, не склонен понимать вас с полуслова и иногда ведет себя, по меньшей мере, странно. Не идите на поводу и раздражения и ревности: недостойные поступки и резкие высказывания не приведут ни к чему хорошему.

Близнецы

Ваши капризы, перепады настроения, язвительные замечания и приступы раздражения смогут выдержать только те, кому вы действительно дороги. На новых знакомых вы сначала производите неотразимое впечатление, но, увы, чары быстро рассеиваются; если не хотите рисковать зарождающимися отношениями – следите за своим поведением, воздержитесь от экстравагантных и шокирующих поступков. Немного консерватизма вам не повредит. Еще одна серьезная опасность связана с финансами – вероятны большие расходы, которых можно было бы избежать, если бы вы были более благоразумны. Помните, что сейчас вы расплачиваетесь за собственные ошибки, и не вините окружающих в своих проблемах.

Рак