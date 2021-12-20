ФОТО ⟩ Всмотритесь в эти лица: власти Эстонии ищут опасных преступников через Интерпол

В настоящее время восемь человек, по разным причинам разыскиваемых эстонскими властями, находятся в списке Интерпола. То, сколько всего лиц на данный момент разыскивается Эстонией, не является открытой информацией.
Так называемая Red Notice (красная карточка) присваивается Интерполом разыскиваемым в связи с предъявлением обвинения, либо для отбывания наказания. Red Notice информирует правоохранительные органы всего мира о том, что лицо должно быть идентифицировано и арестовано до момента экстрадиции, передачи или аналогичного правового процесса.
В эту категорию входят восемь человек, разыскиваемых Эстонией, которые совершили какое-либо преступление. Кто эти люди и зачем их разыскивают эстонские власти?
Сбежавший из тюрьмы Александр Йернер
21 июля 2004 года в Нарве из-под конвоя смежал отбывавший наказание в тюрьме Мурру Александр Йернер 1960 года рождения.
Приговоренный в 2001 году за кражу, грабеж и вымогательство к 11 годам тюрьмы Йернер получил право на краткосрочное пребывание за территорией тюрьмы под надзором.
Заказчик убийства полицейского Армен Оганесян
Его разыскивают в связи с заказом убийства в 1999 году в Нарве бывшего полицейского Юрия Лихарева. Для сведения личных счетов за убийство было якобы заплачено 1400 американских долларов. Сначала Оганесян 1964 года рождения находился короткое время под арестом, однако по требованию прокуратуры был освобожден.
Предприниматель Вельо Седрик
Бизнесмен подозревается в убийстве ранее не судимого в уголовном порядке 35-летнего предпринимателя Каури Коппеля 11 ноября 2005 года в Таллинне. По имеющимся данным, Коппель в тот день пошел на встречу с Седриком, а позже был найден застреленым. Причиной ссоры стал совместный кредит.
Беглый зэк Алекс Пушкин
Ранее семь раз судимого (преимущественно за преступления против имущества) Пушкина в октябре 2008 года перевозили из Таллиннской тюрьмы в расположенный в Маарду тюремный стационар. Он выпрыгнул из машины возле железнодорожного переезда на шоссе Вана-Нарва. Сотрудники тюрьмы тогда не исключили возможность, что преступник спланировал свой побег заблаговременно, поскольку ранее уже перевозился на том же автомобиле.
Дверь медицинской машины была специально переделана производителем таким образом, чтобы конвоируемые лица не могли ее открывать, однако, в ходе расследования выяснилось, что дверь была сломана, и беглец сумел самостоятельно ее отпереть. Также использовал фамилии Диденко, Дитрих и именами – Александр и Валентин.
Бритаский моряк Роберт Тимминс
13 июля 2011 года в Ида-Вирумаа в волости Иллука Тимминс убил своего соседа. Перед заседанием суда он продал свое имущество в Эстонии и покинул страну. Предположительно он переехал на Филиппины, где женился и ходатайствовал о получении гражданства.
Шантажист Максим Кочетков
Он обвиняется в участия в принадлежности к преступной группировке, вымогательстве, грабеже.
Террорист Абдуррахман (Иван) Сазанаков
Он в 2013 году отправился в Сирию и присоединился к джихадистам. Родившийся и выросший в Ласнамяэ Иван Сазанаков после радикализации взял имя Абдуррахман Азан. В объявлении Интерпола он указан как Абдуррахман Сазанаков. Как предполагается, в 2014 году он пострадал от осколка снаряда.
Эрнест Гаммер
Гражданин России Эрнест Гаммер был признан Таллиннским окружным судом виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью. Около четырех утра 22 августа 2010 года Эрнест Гаммер, родившийся в 1985 году, возле таллиннского ночного клуба Cathouse неожиданно и без малейшей причины напал на молодого человека, который на год его младше. По данным полиции, Гаммер дважды ударил потерпевшего ножом, нанеся ему опасные для жизни ранения.
Разыскиваемые лица с эстонским гражданством
Профили преступников, имеющих эстонское гражданство, но разыскиваемые другими странами, также размещены на сайте Интерпола.
Один из них – 51-летний Андрей Маркушевский, которого преследует Российская Федерация. Мужчину связывают с контрабандой и продажей взрывчатых веществ.
Еще один разыскиваемый человек с эстонским гражданством – беглый заключенный Николай Павлюк. Его также разыскивает Россия.
Сколько эстонцев или лиц, связанных с Эстонией, в настоящее время находятся в розыске, не является общедоступной информацией
Руководитель центра международной слежебной поддержки Департамента полиции и погранохраны Мария-Элизабэт Кооль, что Интерпол, как организация, не занимается розыском людей, это делают правоохранительные органы разных государств. «Интерпол предоставляет странам-членам платформу для поиска людей на международном уровне», – добавил она.
«К сожалению то, сколько в настоящее время разыскивается эстонцев или лиц, связанных с Эстонией, не является публичной информацией. Тех, кого разыскивают публично, можно найти на сайте Интерпола, информацией о других в настоящее время делиться с общественностью нецелесообразно», – говорит Кооль.
По словам руководителя центра международной служебной поддержки Департамента полиции и погранохраны, правоохранительные органы сотрудничают с Интерполом и его государствами-членами ежедневно. «Интерпол вносит значительный вклад в ускорение и повышение эффективности международного поиска и обмена информацией».
Если у вас есть информация о разыскиваемом человеке, сообщите:
В центр тревоги по номеру 112
Департаменту полиции и погранохраны по телефону 612 3000 (Пн-Пт 9:00- 17:00) или по электронной почте ppa@politsei.ee