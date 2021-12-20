ФОТО ⟩ Всмотритесь в эти лица: власти Эстонии ищут опасных преступников через Интерпол

​Так называемая Red Notice (красная карточка) присваивается Интерполом разыскиваемым в связи с предъявлением обвинения, либо для отбывания наказания. Red Notice информирует правоохранительные органы всего мира о том, что лицо должно быть идентифицировано и арестовано до момента экстрадиции, передачи или аналогичного правового процесса.

В эту категорию входят восемь человек, разыскиваемых Эстонией, которые совершили какое-либо преступление. Кто эти люди и зачем их разыскивают эстонские власти?

Сбежавший из тюрьмы Александр Йернер

21 июля 2004 года в Нарве из-под конвоя смежал отбывавший наказание в тюрьме Мурру Александр Йернер 1960 года рождения.

Приговоренный в 2001 году за кражу, грабеж и вымогательство к 11 годам тюрьмы Йернер получил право на краткосрочное пребывание за территорией тюрьмы под надзором.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Interpol

Заказчик убийства полицейского Армен Оганесян

Его разыскивают в связи с заказом убийства в 1999 году в Нарве бывшего полицейского Юрия Лихарева. Для сведения личных счетов за убийство было якобы заплачено 1400 американских долларов. Сначала Оганесян 1964 года рождения находился короткое время под арестом, однако по требованию прокуратуры был освобожден.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Interpol

Предприниматель Вельо Седрик

Бизнесмен подозревается в убийстве ранее не судимого в уголовном порядке 35-летнего предпринимателя Каури Коппеля 11 ноября 2005 года в Таллинне. По имеющимся данным, Коппель в тот день пошел на встречу с Седриком, а позже был найден застреленым. Причиной ссоры стал совместный кредит.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Interpol

Беглый зэк Алекс Пушкин

Ранее семь раз судимого (преимущественно за преступления против имущества) Пушкина в октябре 2008 года перевозили из Таллиннской тюрьмы в расположенный в Маарду тюремный стационар. Он выпрыгнул из машины возле железнодорожного переезда на шоссе Вана-Нарва. Сотрудники тюрьмы тогда не исключили возможность, что преступник спланировал свой побег заблаговременно, поскольку ранее уже перевозился на том же автомобиле.

Дверь медицинской машины была специально переделана производителем таким образом, чтобы конвоируемые лица не могли ее открывать, однако, в ходе расследования выяснилось, что дверь была сломана, и беглец сумел самостоятельно ее отпереть. Также использовал фамилии Диденко, Дитрих и именами – Александр и Валентин.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Interpol

Бритаский моряк Роберт Тимминс

13 июля 2011 года в Ида-Вирумаа в волости Иллука Тимминс убил своего соседа. Перед заседанием суда он продал свое имущество в Эстонии и покинул страну. Предположительно он переехал на Филиппины, где женился и ходатайствовал о получении гражданства.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Interpol

Шантажист Максим Кочетков

Он обвиняется в участия в принадлежности к преступной группировке, вымогательстве, грабеже.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Interpol

Террорист Абдуррахман (Иван) Сазанаков

Он в 2013 году отправился в Сирию и присоединился к джихадистам. Родившийся и выросший в Ласнамяэ Иван Сазанаков после радикализации взял имя Абдуррахман Азан. В объявлении Интерпола он указан как Абдуррахман Сазанаков. Как предполагается, в 2014 году он пострадал от осколка снаряда.

ФОТО: Kuvatõmmis/ Interpol

Эрнест Гаммер