Григорий Лепс официально развелся с женой

Инициатором развода, согласно поданным документам, стала именно жена Григория — Анна Шаплыкова. Заявление о расторжении брака поступило от нее на мировой участок 16 ноября. А сегодня, 20 декабря, пару официально развели после 20 лет брака.

Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака,

— пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда.

Стоит отметить, что ни о каком разделе имущества, а тем более троих совместных детей речи в этом процессе не шло. Все вопросы урегулированы в досудебном порядке.

Все это время ни Лепс, ни Шаплыкова свое расставание никак не комментировали. Лишь адвокат Анны, Оксана Якимова, пояснила, что решение развестись — обоюдное, взвешенное и окончательное. А причина — кризис в отношениях.

Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе,

— комментировала «СтарХиту» ранее Оксана Германовна.

Однако, музыкант, судя по всему, эмоционально переживает ситуацию. Хоть на публике держится спокойно и отшучивается, что прекрасно себя чувствует во всех отношениях. На деле же Лепс даже угодил в больницу на прошлой неделе — по словам его директора, у певца случился гипертонический криз.

Сам Григорий позднее объяснил, что лег в больницу всего на один день, чтобы обследоваться:

Вопросов к моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке и с сосудистыми. Такое просто бывает… Иногда человек срывается физически. Слишком много работы, напряжения и всего того, что я делал, чтобы быть на плаву. Это не так просто. Мне уже не 20.