Григорий Лепс официально развелся с женой
Григорий Лепс и его супруга Анна официально перестали быть мужем и женой — сегодня пару развели на одном из мировых участков города Москвы. Расставание четы прошло мирно и без скандалов, пишет Стархит.
Григорий Лепс и его супруга Анна официально перестали быть мужем и женой — сегодня пару развели на одном из мировых участков города Москвы. Расставание четы прошло мирно и без скандалов, пишет Стархит.
Инициатором развода, согласно поданным документам, стала именно жена Григория — Анна Шаплыкова. Заявление о расторжении брака поступило от нее на мировой участок 16 ноября. А сегодня, 20 декабря, пару официально развели после 20 лет брака.
— пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда.
Стоит отметить, что ни о каком разделе имущества, а тем более троих совместных детей речи в этом процессе не шло. Все вопросы урегулированы в досудебном порядке.
Все это время ни Лепс, ни Шаплыкова свое расставание никак не комментировали. Лишь адвокат Анны, Оксана Якимова, пояснила, что решение развестись — обоюдное, взвешенное и окончательное. А причина — кризис в отношениях.
— комментировала «СтарХиту» ранее Оксана Германовна.
Однако, музыкант, судя по всему, эмоционально переживает ситуацию. Хоть на публике держится спокойно и отшучивается, что прекрасно себя чувствует во всех отношениях. На деле же Лепс даже угодил в больницу на прошлой неделе — по словам его директора, у певца случился гипертонический криз.
Сам Григорий позднее объяснил, что лег в больницу всего на один день, чтобы обследоваться:
Вчера артист уже был как новенький — в столичном «Крокусе» состоялось его традиционное «Рождество с Григорием Лепсом». Певец отыграл полноценный концерт, много острил, в том числе и на горячо обсуждаемую на прошлой неделе тему запоя. Мол, «все меня считают пьяницей и наркоманом — что ж, не буду разочаровывать людей». Однако, несмотря на слухи, Лепс находится в прекрасной физической форме — он завязал с алкоголем, сел на диету и заметно похудел. Во время выступления Григорий, кстати, не без гордости продемонстрировал зрителям свой плоский живот.