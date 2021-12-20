Розыгрыш ⟩ Limon.ee разыграет подарочную карту на 50 евро в магазин фейерверков!
Участвуйте в нашем новом розыгрыше в Facebook и выиграйте подарочную карту на 50 евро в онлайн магазин фейерверков Pommipood.ee.
Участвуйте в нашем новом розыгрыше в Facebook и выиграйте подарочную карту на 50 евро в онлайн магазин фейерверков Pommipood.ee.
Розыгрыш проводится только среди наших подписчиков, и чтобы принять в нем участие, вам надо поставить лайк публикации в Facebook, написать в комментариях «С Новым Годом!» и поделиться публикацией с друзьями!
Мы выберем двух победителей 24 декабря и обязательно с ними свяжемся. Удачи!