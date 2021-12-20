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Умер режиссер фильмов «Мы из будущего» и «Диверсант» Андрей Малюков

Андрей Малюков ФОТО: Wikipedia.org

Народный артист РФ, кинорежиссер Андрей Малюков ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции. Ему было 73 года. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на актрису Наталью Бондарчук.

Андрей Малюков родился в 1948 году в Новосибирске. В 1971 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал ассистентом режиссера Юрия Озерова на съемках пятисерийной киноэпопеи «Освобождение», пишет RUS TVNET.

Дебютная лента Малюкова «В зоне особого внимания» вышла в 1977 году и была отмечена государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых и серебряной медалью имени Довженко.

Малюков был тем, кто снял один из первых советских фильмов-катастроф «34-й скорый» (1981). Он был режиссером таких картин, как «Мы из будущего» (2008), «Матч» (2012), сериалов «Империя под ударом» (2000), «Грозовые ворота» (2006), «Спецназ» (2002), «Диверсант» (2004), «Мосгаз» (2012), «Остаться в живых» (2018) и др.

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