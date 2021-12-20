Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Проявляйте больше инициативы на работе. Забудьте о лени и усталости, работайте столько, сколько сможете, – и ваше рвение принесет вполне ощутимые плоды. В четверг будет возможность с легкостью разрешить волнующие вас проблемы. В пятницу следите за своей речью и будьте доброжелательны при общении с коллегами. В выходные не сидите дома, выбирайтесь к друзьям и отдыхайте.

Телец

Вам пригодится умение сглаживать острые углы, так можно избежать осложнений во взаимоотношениях с руководством или коллегами. Может поступить важная информация, которая позволит найти выход из достаточно сложной ситуации. Не отвергайте искреннего предложения о помощи. Особенно вас будет радовать общение с детьми. Только не следует потакать абсолютно всем их прихотям.

Близнецы

Почти все проблемы на этой неделе благополучно разрешатся, и вы увидите отличные перспективы. Ваши планы постепенно воплощаются в жизнь, а желания начинают сбываться. Любимый человек окружит вас заботой, а друзья пригласят на праздник. Позвольте себе удовольствие расслабиться, сходите в гости, на концерт, обогатите себя новыми впечатлениями.

Рак

На этой неделе вам необходимо сконцентрировать свое внимание на поставленных целях, иначе удача ускользнет из рук. Проявите свойственное вам упорство и трудолюбие – и награда не заставит себя ждать. В субботу, по возможности, хорошо бы устроить для себя день отдыха. А еще лучше уехать за город и наслаждаться природой. Романтическая сторона жизни гармоничная. Дети тоже порадуют своими достижениями.

Лев

Не откладывайте дела на потом – никто за вас их не сделает. Если не разозлите своим упрямством госпожу Фортуну, успех будет вам сопутствовать во всем. Уделите себе больше времени. Можно позволить себе многое: изменить имидж, полностью или хотя бы частично сменить гардероб. Возможно продвижение по службе, при условии, что вы проявите мудрость и дипломатичность.

Дева

Удачный период. Весьма вероятно улучшение финансовой ситуации, совершение ценного приобретения. Вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Между тем стоит обратить внимание на отношения в семье. Необходимо поддерживать в ней комфортный микроклимат. Посвятите выходные своим домочадцам, порадуйте их небольшими подарками, сходите в кино.

Весы

На этой неделе уверенно приступайте к выполнению новых задач. И даже не сомневайтесь в успехе. Хотя работа может потребовать полной самоотдачи. Самое время объявить вслух о своих достоинствах и заслугах. В пятницу желательно не перенапрягаться, возможен серьезный перерасход энергии. В выходные позвольте себе хорошенько отдохнуть.

Скорпион

Сейчас наступает благоприятный период, который позволит поменять свое отношение к жизни и добиться успеха и в делах, и в любви. Могут поступить предложения о смене работы, вас явно ценят и любят. Оптимистичное настроение позволит легко справиться с любыми задачами, а конструктивные предложения понравятся руководству. В выходные вероятно радостное событие в вашей жизни.

Стрелец

Хорошая неделя для реализации самых смелых проектов и карьерного роста. Настраивайтесь на достижение целей – и вы преодолеете любые трудности. Будьте внимательны к поступающей информации, возможны неточности. Благоприятный период для романтических знакомств. Есть шанс найти любовь, причем взаимную. Воскресенье может принести яркие впечатления.

Козерог

Вы почувствуете прилив сил и уверенности в себе, что благоприятно скажется на любых начинаниях. Обратите внимание на близких и друзей. Им требуется ваша забота, поддержка или хотя бы компания. Находясь в дружеском окружении, вы будете чувствовать себя прекрасно. Материальное положение особой тревоги не вызывает. Выходные принесут приятные известия.

Водолей

Достаточно напряженная неделя, работать придется много, перед вами будут ставить все новые задачи. Зато можно рассчитывать на неплохое вознаграждение. К тому же вы ощутите небывалый подъем сил, повысится работоспособность. Начнут исполняться заветные желания. В личной жизни звезды сулят массу приятных изменений, некоторым свадьбу или прибавление в семье.

Рыбы