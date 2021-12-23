ВИДЕО ⟩ Виселица или выходной: смотрите, какие пожелания у нашего народа на Новый год
До Нового года остаётся совсем немного, поэтому мы решили выяснить, насколько таллиннцы и гости столицы готовы к встрече праздника.
До Нового года остаётся совсем немного, поэтому мы решили выяснить, насколько таллиннцы и гости столицы готовы к встрече праздника.
У таллиннки Елены наряженная ёлка уже украшает дом, а сама женщина сейчас активно занимается покупкой подарков для своих близких. “Все, что нам заказали, мы купим!” - с энтузиазмом говорит Наталья, сумма купленных подарков который уже превышает сумму в 500 евро.
Елена также посетовала на то, что из-за отсутствия вакцины она вынуждена отмечать Новый год дома, а не в гостях у друзей или в СПА. В качестве подарка, больше всего она хотела бы отправиться в путешествие заграницу. Все эти ограничения подталкивают женщину пройти вакцинацию и начать жить полной жизнью.
А некоторые жители столицы, как, например, Тийт вместе с супругой, первым делом позаботились и купили подарки для близких, а вот ёлку еще только собираются установить. На Рождество и Новый год Тийт скромно пожелал, чтобы выпал снег. Ведь правда, именно снег задает особенно волшебное новогоднее настроение.
Смотрите более подробный опрос в видеорепортаже, а также пишите комментариях, чтобы вы хотели получить на Новый год?!