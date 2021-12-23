Чт, 23.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕО ⟩ Смотрите, насколько таллиннцы готовы встретить Новый год!

До Нового года остаётся совсем немного, поэтому мы решили выяснить, насколько таллиннцы и гости столицы готовы к встрече праздника.

У таллиннки Елены наряженная ёлка уже украшает дом, а сама женщина сейчас активно занимается покупкой подарков для своих близких. “Все, что нам заказали, мы купим!” - с энтузиазмом говорит Наталья, сумма купленных подарков который уже превышает сумму в 500 евро.

Елена также посетовала на то, что из-за отсутствия вакцины она вынуждена отмечать Новый год дома, а не в гостях у друзей или в СПА. В качестве подарка, больше всего она хотела бы отправиться в путешествие заграницу. Все эти ограничения подталкивают женщину пройти вакцинацию и начать жить полной жизнью.

А некоторые жители столицы, как, например, Тийт вместе с супругой, первым делом позаботились и купили подарки для близких, а вот ёлку еще только собираются установить. На Рождество и Новый год Тийт скромно пожелал, чтобы выпал снег. Ведь правда, именно снег задает особенно волшебное новогоднее настроение.

Смотрите более подробный опрос в видеорепортаже, а также пишите комментариях, чтобы вы хотели получить на Новый год?! 

НАВЕРХ
Back