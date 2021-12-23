ВИДЕО ⟩ Смотрите, насколько таллиннцы готовы встретить Новый год!

У таллиннки Елены наряженная ёлка уже украшает дом, а сама женщина сейчас активно занимается покупкой подарков для своих близких. “Все, что нам заказали, мы купим!” - с энтузиазмом говорит Наталья, сумма купленных подарков который уже превышает сумму в 500 евро.

Елена также посетовала на то, что из-за отсутствия вакцины она вынуждена отмечать Новый год дома, а не в гостях у друзей или в СПА. В качестве подарка, больше всего она хотела бы отправиться в путешествие заграницу. Все эти ограничения подталкивают женщину пройти вакцинацию и начать жить полной жизнью.