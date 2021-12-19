«Невероятно наглые у нас водители»: жителю Тарту пришлось бросить машину, чтобы помочь бабушке перейти дорогу
Доброжелательный тартуский житель оставил свою машину и дела, чтобы поиграть в пешехода и тем самым помочь старушке перейти дорогу.
Доброжелательный тартуский житель оставил свою машину и дела, чтобы поиграть в пешехода и тем самым помочь старушке перейти дорогу.
В группе Märgatud24 Tartus в Facebook житель Тарту написал, что ему пришлось выйти из машины, чтобы помочь бабушке перейти через дорогу: «У нас в Тарту до сих пор есть невероятно наглые и высокомерные водители», - сказал он.
«Я остановился, чтобы пропустить бабушку, которая стояла у обочины на другой стороне дороги», - написал мужчина, по словам которого по встречной полосе проехало около шести машин.
«Я не выдержал, поставил аварийки, вышел из машины и помог бабушке перейти. Спасибо водителю, которой стоят за мной и ждал», - добавил автор поста.