«Невероятно наглые у нас водители»: жителю Тарту пришлось бросить машину, чтобы помочь бабушке перейти дорогу

В группе Märgatud24 Tartus в Facebook житель Тарту написал, что ему пришлось выйти из машины, чтобы помочь бабушке перейти через дорогу: «У нас в Тарту до сих пор есть невероятно наглые и высокомерные водители», - сказал он.

«Я остановился, чтобы пропустить бабушку, которая стояла у обочины на другой стороне дороги», - написал мужчина, по словам которого по встречной полосе проехало около шести машин.