ВИДЕО! ⟩ «От заката до восхода»: кадры с отплясывающей в ресторане Кабаевой слили в Сеть

Звездой этого вечера была олимпийская чемпионка Алина Кабаева. 38-летняя спортсменка пришла в ресторан в сверкающем платье золотого оттенка. Наряд подчеркивал прекрасную фигуру знаменитости. Кабаева была в отличном расположении духа, пишет Dni.ru.

Когда все важные слова были сказаны, звон бокалов отзвенел, а блюда опустели, гости вечеринки пошли в пляс. Отожгла на танцполе и Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка оттянулась под задорную композицию «От заката до восхода» Андрея Губина, а также исполнила цыганочку.