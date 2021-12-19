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ВИДЕО! ⟩ «От заката до восхода»: кадры с отплясывающей в ресторане Кабаевой слили в Сеть

Алина Кабаева ФОТО: Скриншот видео Youtube

В ресторане «Восход», что находится в самом сердце Москвы, прошла шумная вечеринка. Мероприятие было посвящено открытию «Небесной грации» – турнира по художественной гимнастике.

Звездой этого вечера была олимпийская чемпионка Алина Кабаева. 38-летняя спортсменка пришла в ресторан в сверкающем платье золотого оттенка. Наряд подчеркивал прекрасную фигуру знаменитости. Кабаева была в отличном расположении духа, пишет Dni.ru.

Когда все важные слова были сказаны, звон бокалов отзвенел, а блюда опустели, гости вечеринки пошли в пляс. Отожгла на танцполе и Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка оттянулась под задорную композицию «От заката до восхода» Андрея Губина, а также исполнила цыганочку.

Видеозаписи с мероприятия уже распространились в Сети. Поклонники Алины Кабаевой были рады увидеть любимицу в неформальной обстановке. Они не устают восхищаться красотой спортсменки.

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